Dovleacul – nu e doar un moft culinar, ci şi un leac uimitor: Cum se alege şi se păstrează. Tratamente...

Brusturele – o buruiană de „hacul” tuturor bolilor: Ce se poate prepara și la ce tratamente folosește această plantă versatilă

Limba romană are o zicală foarte expresivă pentru ideea de învingător absolut: „i-a venit de hac!”, l-a terminat adică, l-a pus la pământ. Brusturele este şi el un învingător care ştie să vină de hac, iar duşmanul pe care-l ucide e boală. Mai exact: bolile, pe care le lichidează cu o dexteritate de campion mondial.

Plantă cu totul extraordinară, brusturele are proprietăţi detoxifiante de excepţie, care îl recomandă în incredibil de multe afecţiuni. Şi încă ceva: această plantă este foarte valoroasă, într-un domeniu cu care, din păcate, noi, românii, suntem prea puţin obişnuiţi: medicina preventivă. Dar mai întâi să facem cunoştinţă cu brusturele sau captalanul, plantă de căpetenie a strămoşilor noştri, dacii, preluată apoi în toate zonele tării, sub formă de leacuri băbeşti.

Cartea de identitate

Denumirea ştiinţifică a brusturelui este Arctium lappa, numele de Arctium provenind din limba greacă, unde arktos înseamnă urs, iar lappa înseamnă în limba celţilor labă. Deci, Arctium lappa ar însemna „laba ursului”, probabil datorită formei frunzelor sale mari, care aduce întrucâtva aminte de urma labei unui urs pe pământul reavăn. Brusturele este o plantă bianuală (trăieşte doi ani). În primul an îşi dezvoltă sistemul de rădăcini şi frunzele, pentru că în al doilea an să facă flori şi fructe, după care moare. În primul an, brusturele are doar frunze, aşezate sub forma unei rozete, un adevărat laborator de fotosinteză, care hrăneşte cu belşug de substanţe nutritive o rădăcină, transformând-o într-un depozit de substanţe. Din această rădăcină va creşte o tulpină de până la doi metri înălţime, cu flori nu foarte spectaculoase, care până în toamnă se vor transforma în binecunoscuţii scaieţi, care nu sunt altceva decât seminţele de brusture. Planta bună de recoltat este cea în vârstă de un an, adică fără tija floriferă, care este gata de cules chiar în acest moment al toamnei.

Recoltarea

De la brusture se recoltează acum, toamna, rădăcinile, împreună cu acea tulpină subterană care depozitează substanţele nutritive, numită rizom. Recoltarea se face prin dezgropare cu cazmaua. După culegere, rădăcinile se spală în curent de apă repede, după care se despică pe lungime şi se pun la uscat în strat subţire, într-un loc fără umezeală şi călduros. După încheierea procesului de uscare (când rădăcinile devin rigide şi se rup cu un pocnet sec), se depozitează în saci de hârtie, în locuri curate şi uscate.

Preparate din brusture

*Pulberea de rădăcină de brusture. Rădăcinile de brusture se macină fin, cu râşniţa de cafea sau în piuă, după care se cern prin sita pentru făină albă. Pulberea fină rezultată se depozitează într-un borcan de sticlă închis ermetic. În general, pulberea de brusture nu îşi păstrează calităţile mai mult de 14 zile, deoarece prin oxidare tinde să-şi piardă rapid proprietăţile terapeutice. Se administrează o jumătate de linguriţă rasă (cca 2 grame) de pulbere de 3-6 ori pe zi, pe nemâncate. Planta se ţine sub limbă vreme de câteva minute, după care se înghite cu apă.

*Maceratul la rece. Se pun două linguriţe de pulbere de rădăcini (obţinută prin măcinarea cu râşniţa electrică de cafea) într-un pahar (200 ml) de apă şi se lasă vreme de 8-10 ore la temperatura camerei, după care se strecoară. Se consumă 1-3 pahare pe zi, pe stomacul gol, cu minimum 15 minute înainte de masă. În funcţie de afecţiunea tratată, cura cu macerat din rădăcină durează 3-6 săptămâni.

*Decoctul combinat de rădăcină de brusture. Se pun două linguriţe de pulbere de rădăcină într-un pahar de apă şi se lasă să macereze vreme de 6-8 ore, la temperatura camerei, după care se strecoară. Extractul obţinut se pune deoparte, iar planta rămasă după filtrare se fierbe vreme de cinci minute, într-un pahar (200 ml) de apă, după care se lasă să se răcească. În final se combină cele două extracte, iar preparatul obţinut se va administra pe parcursul unei zile.

*Tinctura de brusture. Se obţine astfel: se pun într-un borcan cu filet douăzeci de linguri de pulbere de rădăcini de brusture, peste care se adaugă două căni (în total 500 ml) de alcool alimentar de 40 de grade. Se închide borcanul ermetic şi se lasă la macerat vreme de două săptămâni într-un loc călduros, după care se filtrează. Tinctura rezultată se pune în sticluţe mici, închise la culoare. Se administrează de patru-şase ori pe zi, câte o linguriţă diluată în puţină apă.

Efecte preventive ale brusturelui

Vreme de secole, în Europa, rădăcină de brusture a fost considerată drept cel mai important remediu pentru curăţarea sângelui. Iar cercetările recente confirmă acest lucru: brusturele neutralizează radicalii liberi din sânge, ajută la eliminarea mult mai rapidă a ureei şi a altor substanţe reziduale din organism, scade nivelul colesterolului şi trigliceridelor din sânge. Însă acţiunea detoxifiantă a acestei radacini-minune nu se opreşte aici. Ea curăţă prompt şi eficient colonul, spală rinichii prin efectul său diuretic puternic, ajută la eliminarea surplusului de apă din corp prin transpiraţie şi urină. Iată de ce nu este de mirare că brusturele este considerat un adevărat elixir de toamnă ce are pe drept cuvânt renumele de antidot pentru toate bolile. După cum se ştie, detoxifierea este primul şi cel mai important demers pentru blocarea bolilor, de la aparent banalele infecţii şi până la afecţiunile endocrine sau tumorale. În continuare, iată şi câteva afecţiuni în care a fost foarte bine studiată acţiunea preventivă a brusturelui.

*Diabetul. Marii consumatori de dulciuri, dar şi persoanele care au avut precedente de diabet în familie ar fi bine să ţină cure cu tinctură de brusture, din care se ia câte o linguriţă, de 4-6 ori pe zi. Un tratament cu tinctură de brusture durează 3-6 săptămâni şi se face măcar o dată pe anotimp, fiind alternat cu administrarea altor plante antidiabetice, cum ar fi anghinarea, frunzele de dud, frunzele de afin.

*Tromboflebită. Tratamentele cu brusture au o predispoziţie mult mai redusă spre formarea cheagurilor de sânge şi spre inflamarea pereţilor venoşi. Pentru prevenirea acestei afecţiuni (inclusiv a recidivelor) este recomandată o cură cu infuzie combinată de rădăcină de brusture, din care se bea câte un pahar (200 ml), de două ori pe zi.

Tratamente interne

*Diabet. Tratamentul cu brusture reduce glicemia cu aproximativ 12%, efectele fiind amplificate de asocierea sa cu rădăcina de cicoare sau cu frunzele de anghinare. De asemenea, brusturele reduce producerea de glucoză la nivel hepatic şi stimulează secreţia de insulină din celulele pancreatice. Se adminstreaza decoctul combinat, obţinut din cele trei plante, amestecate în proporţii egale, din care se bea câte un litru pe zi. Persoanele care se află deja sub tratament cu insulină trebuie să fie supravegheate în timpul acestui tratament de către medicul specialist, deoarece scăderile glicemiei sunt atât de puternice, încât trebuie ajustate dozele de insulină.

*Constipaţia. Zaharurile nedigerabile din rădăcină de brusture stimulează formarea de bacterii „prietenoase”, de tip Bifidus, în colon, fac să crească biomasă fecalelor şi conţinutul lor de apă, stimulează peristaltismul intestinal, îmbunătăţind eliminarea. Se administrează pulberea, câte două linguriţe pe zi, dimineaţa şi seară. Un tratament durează trei săptămâni şi se poate relua la nevoie după cinci zile de pauză.

*Adjuvant în cistită, nefrită, pielo-nefrita. O categorie de principii active din rădăcina de brusture (poliacetilenele) au un efect antibiotic puternic, fiind de un imens ajutor în tratarea infecţiilor urinare, fie ele joase sau înalte. În plus, brusturele are un efect diuretic şi antiinflamator puternic, precum şi o uşoară acţiune antipiretică, adică de scădere a febrei, fiind de un mare ajutor în timpul puseelor acute ale infecţiilor de acest tip. Se administrează decoctul combinat, câte un litru pe zi, în combinaţie cu orice fel de tratament, medicamentos său natural.

*Litiază renală. Rădăcina de brusture este unul dintre remediile diuretice şi antiinflamatoare renale cele mai sigure şi eficiente. Se administrează pentru eliminarea microlitiazei renale, precum şi pentru a uşura migrarea calculilor de mari dimensiuni, aflaţi deja pe uretere. Se bea câte un litru de decoct combinat pe zi. Concomitent se fac băi fierbinţi de şezut, adăugându-se în apă de baie decoct de brusture şi infuzie de frunze de rostopască.

*Psoriazis. În această afecţiune, combinaţia în proporţii egale, de rădăcină de brusture şi de Iarbă de Trei-fraţi pătaţi, administrate sub formă de pulbere, este practic imbatabilă. Se administrează şase linguriţe din această combinaţie, zilnic, pe stomacul gol, înaintea meselor principale. Se ţine un tratament cu o durată de 90 de zile, dublat de un regim lacto-vegetarian, în care 60% din hrană zilnică să fie constituită din legume, fructe şi cereale nepreparate termic. Se recomandă, de asemenea, consumul de lichide, minimum 3 litri pe zi, sub forma sucurilor proaspete de fructe sau legume, a infuziilor din plante, cum ar fi muşeţelul, roiniţa sau menta.

*Artrită reumatoidă. La venirea anotimpului rece, se ţine o cură cu decoct combinat de rădăcină de brusture, din care se administrează câte 2-3 căni pe zi, în cure de 4-6 săptămâni. Tratamentul va fi dublat de administrarea de plante vitaminizante, cum ar fi măceşul şi catina. Această terapie previne şi combate eficient puseele reumatice, pentru ca brusturele stopează procesele degenerative la nivelul articulaţiilor, are efecte antiinflamatoare articulare, ajută la stoparea proceselor de distructie la nivelul finelor ţesuturi cartilaginoase din articulaţii, prin acţiunea sa antioxidantă.

*Adjuvant contra hepatitei virale şi alcoolice. Extractele din brusture au efecte antivirale directe şi, în plus, protejează ficatul de acţiunea agenţilor toxici, inclusiv a alcoolului. Se ţin cure de câte 60 de zile, timp în care se administrează rădăcină de brusture sub formă de pulbere, câte o linguriţă de patru ori pe zi, pe stomacul gol. Este un tratament care ajută la regenerarea celulei hepatice, împiedică evoluţia bolii spre ciroză sau spre cancer hepatic.

*Tratamentele cu antibiotice. Inulina, conţinută în proporţii foarte mari (până la 45-50%) de rădăcină de brusture recoltată toamna, este un principiu activ extraordinar, ca adjuvant la tratamentul cu medicamente antibiotice de sinteză. Previne unele tulburări digestive produse de administrarea de antibiotice, cum ar fi inapetenţă, durerile de stomac, tulburările de tranzit intestinal, dar ajută şi la prevenirea candidozelor digestive. Ca atare, brusturele este un ajutor excelent la administrarea antibioticelor, fără a le inhiba în vreun fel acţiunea, dar combătând principalele lor reacţii adverse. Se administrează pulberea, câte o linguriţă de patru ori pe zi, în cure de minimum 21 de zile.

*Adjuvant contra avitaminozelor, a deficitului de calciu şi de magneziu. Rădăcina de brusture este destul de bogată în vitamina C, în vitamine din complexul B, în fier, magneziu etc. Totuşi, nu aceasta este principala sa proprietate, ci aceea că ajută organismul să asimileze mult mai bine aceşti nutrienţi vitali, din hrana de zi cu zi. Pentru tratarea acestor deficienţe, se ţin cure cu pulbere de brusture, din care se administrează câte 2-3 grame, înaintea meselor principale.

*Gută, exces de uree în sânge. Se ţin cure cu o durată de minimum 5 săptămâni, timp în care se bea între jumătate şi un litru de decoct combinat de brusture pe zi. Acest tratament mobilizează şi ajută la eliminarea ureei din organism, atât prin urină, cât şi prin transpiraţie. Să nu vă sperie dacă în primele săptămâni transpiraţia şi urina vor căpăta un miros foarte înţepător, fiind semnul clar că această plantă îşi face efectul, iar excesul de săruri ale acidului uric din organism este eliminat.

Tratamente externe

*Mătreaţă. Ultima clătire a părului, după spălare, se face cu infuzie combinată de brusture (aproximativ jumătate de litru), în care se pun şi 3-4 picături de ulei de lavandă. Se toarnă încet, fricţionând uşor pielea, cu ajutorul degetelor. Principiile active din brusture şi din lavandă sunt antiinflamatoare, antibacteriene şi antimicotice. Ele ajută la distrugerea florei parazite de la nivelul scalpului şi la refacerea troficităţii pielii.

*Căderea părului. În multe regiuni din Rusia, ţărăncile au până la vârste înaintate un păr sănătos şi des, folosind decoctul de brusture, combinat cu cel de frunze de urzică. Cu acest preparat fac ultima clătire, lăsându-l câteva minute pe păr, după care nu se mai clătesc cu apă simplă. Acelaşi decoct este şi băut, zilnic, mai ales la venirea frigului, explicaţia ştiinţifică a eficienţei acestui tratament fiind aceea ca cele două plante ajută la asimilarea oligoelementelor, vitale pentru sănătatea firului de păr.

*Eczeme alergice. Se face un tratament intern cu brusture, sub formă de decoct combinat, din care se bea câte un litru pe zi, vreme de măcar 30 de zile. Suplimentar, se face o cataplasmă din rădăcină de brusture şi din flori de muşeţel, astfel: cele două plante, măcinate sub formă de pulbere, se amestecă în proporţii egale. Din amestecul de pulberi rezultat se iau 2-3 linguri care se pun într-un vas şi se adăugă apă călduţă, amestecând încontinuu, până când se formează o pastă. Această pastă se aplică pe locul afectat, unde se ţine vreme de o oră, apoi se îndepărtează şi se lasă pielea să se usuce. Se repetă tratamentul intern şi extern zilnic, până când simptomele cutanate ale alergiei dispar. Acest tratament este recomandat şi contra dermatitei atopice, iar tratamentul intern se recomandă contra atopiei, în general.

Brusturele şi frumuseţea

Din flora europeană, brusturele şi Trei-fraţi-pătaţi sunt, probabil, ierburile cu acţiunea cea mai eficientă pentru menţinerea tinereţii şi a supleţii pielii. Rădăcina de brusture, administrată intern sub formă de decoct combinat, câte 600 ml pe zi, curăţă gradat pielea şi tenul de iritaţii, de exces de sebum. Este un tratament eficient şi contra acneei (probabil datorită efectului său reglator hormonal), contra problemelor alergice ale tenului, în această ultimă problemă fiind foarte eficient dacă este administrat împreună cu Trei-fraţi-pătaţi. După tratamentul cu brusture, pielea devine mai luminoasă, mai catifelată, mai curată şi mai plăcută ca aspect.