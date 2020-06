Două drumuri comunale din Meteș vor fi modernizate: Proiectul vizeaza obţinerea acordului de mediu

Proiectul consta in modernizarea drumului comunal Tăuț – Poiana Ursului – Inuri de la km 0+000 (D.N. 74) până la km 0+807 în lungime de L=807m intravilan sat Tăuț si drum comunal Tăuț – Pâclisa de la km 0+000 până la km 0+636 în lungime de L=636m, intravilan sat Tăuț.

Realizarea proiectului asigurarea in bune conditii transportul rutier si accesul pietonal:

– sporirea capacitatilor de aprovizionare a populatiei cu alimente materiale si alte

produse;

– imbunatatirea conditiilor de transport in accesarea zonelor locuite permanent;

– premiza dezvoltarii in paralel cu activitatile zilnice ale populatiei a activitatilor cu

potential economic al zonei;

– cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere al accesibilitatii.

Se vor executa lucrari de drum, sapaturi si umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate si gabaritele profilului transversal proiectat. In cadrul lucrarilor de terasamente se considera si realizarea patului drumului. S-au evaluat si lucrari blocaje de piatra, in eventualitatea reperarii in teren.

Pentru stabilizarea patului drumului in cazul unor infiltratii excesive de apa, a unor pungi de namol sau a unor zone ce nu se pot compacta, s-a evaluat o suprafata de blocaj de piatra pe substrat de nisip. Aceste lucrari au fost incluse in lucrarile de terasamente.

Acestea se vor realiza prin largirea partii carosabile astfel incat sa se obtina o latime minima a carosabilului de 5,50m. Lungimea panelor de racordare s-a ales variabile>10m in functie de gabaritul existent. Acestea se vor realiza din sistemul rutier corespunzator drumului, SR8II conform NP116/2004, pentru parte carosabila strazi rurale / drumuri comunale.

Strat de fundatie din balast de 30cm grosime, strat de baza din piatra sparta de 15cm grosime, strat de legatura din beton asfaltic cu criblura BADPS22,4 de 5cm grosime si un strat de imbracaminte beton asfaltic BA16 de 4cm grosime.

Se vor realiza marcaje longitudinale împreună cu semnalizarea verticală cu table indicatoare.

Datorită traficului relativ redus s-au reglementat din punct de vedere al semnalizării verticale priorităţile în intersecţii prin introducerea indicatorului „OPRIRE”.

Toate indicatoarele vor fi din aluminiu cu folie reflectorizanta de dimensiuni normale. Marcajul longitudinal se va realiza asftel: se va marca pe ambele părţi cu linia discontinuă tip „I” conform STAS 1848_7_2004. Intersectiile se vor marca conform detalii desenate.

Valoarea totală a investiţiei 3041,00 mii lei