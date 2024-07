Dotare cu echipamente digitale a laboratorului de științe din cadrul liceului „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș. Ce valoare are investiția

Administrația orașului Baia de Arieș a scos, recent, licitația, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede modernizarea infrastructurii școlare a liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, prin dotarea de echipamente digitale a laboratorului de științe.

Citește și: FOTO | Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș va reprezenta Alba la faza naţională ”Sanitarii Pricepuţi”: Aproximativ 300 de elevi din județ au participat la etapa județeană a concursului

Obiectul investiției: Echipamente digitale pentru dotarea Laboratorului de ştiinţe din unitatea de învăţământ Liceul „Dr.Lazăr Chirilă Baia de Arieş” în cadrul proiectului de investiţii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Liceului Dr.Lazăr Chirilă Baia de Arieş” – PNRR-Componenta 15 Educaţie Numar de referinta:3

Potrivit caietului de sarcini, se vor achiziționa:

Sistem All In One- 1

Tableta Android de 10 inchi cu 7 senzori de măsurare integrati- 1

Sistem interactiv – display interactiv, suport mobil, cabluri incluse- 1

Scanner documente – portabil- 1

Imprimante multifunctionale- 5

Imprimante si trasatoare- 1

System sunet- 1

Prin intermediul prezentei investiții se răspunde nevoilor identificate la nivel local, avizate de către Inspectoratul Școlar Județean, în ceea ce privește necesarul real de materiale și echipamente de specialitate pentru dotarea Liceului Dr.Lazăr Chirilă Baia de Aries.

Pe fondul unei infrastructuri veche și inadecvată, sub standardele actuale, Orașul Baia de Arieș este continuu preocupat de a crește accesibilitatea locuitorilor orașului, pentru copii lor, la o educare SMART, efícientă și de calitate, prin modernizarea și dotarea spațiilor clădirii Liceului ,,Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, care să răspundă așteptărilor, contribuind astfel la promovarea competitivității economice și la îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor orașului Baia de Arieș, la stabilitate, pentru unii în orașul natal, și pentru cei atrași, asigurându-se respectarea principiul Non – Segregării și diminuarea discrepanțelor existente între orașele mici și orașele mari, care determină un impact deosebit de negativ și inechitabil privind oportunitățile educaționale, corelate cu priorități strategice și nevoile acestora.

Valoarea totală estimată este de 25.965.45 lei. Data limită de depunere a ofertelor este 08.08.2024, ora 15:00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI