Dorin Nistor și-a anunțat candidatura din partea PNL, pentru un nou mandat la Primăria Sebeș

Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș, și-a anunțat candidatura din partea Partidului Național Liberal, pentru un nou mandat de edil al orașului.

„Astăzi mi-am anunțat candidatura din partea Partidului Național Liberal, pentru un nou mandat de primar al Municipiului Sebeș.

În contextul unei întâlniri la care au fost invitați să participe toți primarii liberali din județul Alba, alături de reprezentanții în parlamentul României – Florin Roman și Claudiu Vasile Răcuci, prefectul județului – Nicolae Albu, președintele consiliului județean – Ion Dumitrel și europarlamentarul Mircea Hava, am avut plăcerea de a prezenta proiectul de reabilitare a clădirii care adăpostește primăria Municipiului Sebeș, am invocat momente din istoria de peste opt secole a burgului săsesc și am pus în discuție modele de bune practici administrative. Le-am lansat colegilor mei liberali câteva propuneri privind noi posibilități de colaborare la nivel județean și regional pentru proiecte publice de interes, accentuând rolul educației, al valorilor culturale comune, posibilitățile de dezvoltare economică, toate dublate de efortul comun de a accesa noi resurse de finanțare, care să pună în valoare comunitățile noastre și să fie în beneficiul oamenilor.

Vă mulțumesc pentru onoarea de a vă reprezenta începând din anul 2016, alături de echipa de consilieri PNL Sebeș, care actualmente numără 14 mandate în consiliul local.

Eu cred că la Sebeș faptele bune ne țin împreună!” a transmis Dorin Nistor, marți, pe conturile sale de social-media.

