Dorel de la autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, lasă fără apă mii de locuitori din județul Alba

SC APA CTTA SA ALBA anunță că se va sista furnizarea apei potabile pentru consumatorii din urmatoarele localitati: Stremț, Beldiu, com Rădești, Tifra, com Miraslău, Fărău, com. Unirea, Noșlac, orașul Ocna Mureș. Întreruperea vine din cauza unei avarii produse miercuri la conducta de alimentare cu apă DN 1200(FIR II), de către un constructor al autostrăzii Sebeș-Turda, lotul 2.

„Din cauza unei avarii produsa in data de 13.05.2020, in jurul orei 11.00, la conducta de alimentare cu apa DN 1200(FIR II), de catre un constructor al obiectivului „autostrada Sebeș-Turda” , SC APA CTTA SA ALBA anunță că se va sista furnizarea apei potabile pentru consumatorii din urmatoarele localitati: Stremț, Beldiu, com Rădești, Tifra, com Miraslău, Fărău, com. Unirea, Noșlac, orașul Ocna Mureș (cu localitatile aferente acestuia).

Din cauza lucrărilor deosebit de complexe, estimăm durata întreruperii la cca. 24 de ore, fapt care ar putea afecta si rezervele de apă existente in rezervoarele altor localități. Echipele noastre se afla la fata locului si depun tot efortul pentru ca aceasta avarie sa fie remediata in cel mai scurt timp.

La reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiti să procedăm la purjarea apei (spălări locale), pînă la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situație în care rugăm clienții, să folosească apa numai in scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se anunță în comunicatul Apa CTTA Alba.