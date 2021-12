DOLIU pe rețelele de socializare: Bărbatul botezat „Ion Șmecherul” a decedat, din cauza dependenței de alcool

Chef Toma, bucătarul Cetăţii Alba Carolina, este, fără îndoială, unul dintre adevărații profesioniști ai gastronomiei românești, pentru care întotdeauna primează calitatea. Dacă tot se apropie Ziua Națională a României, acesta nu putea să nu ne încânte papilele gustative cu un nou dulce inventat special pentru această zi importantă.

Desertul ”Unirea” este un dulce în combinații savuroase, creat de celebrul chef și dedicat Zilei Naționale a României. Bucătarul mărturisește că este un preparat de suflet la care a lucrat aproximativ două săptămâni până l-a schițat pe hârtie.

Astfel, bila albă din centru reprezintă România, iar cele trei aripi, roșu, galben și albastru, reprezintă Ardealul, Moldova și Țara Românească.

Ca și ingredinte, combinațiile îndrăznețe ale chef-ului îți lasă gura apă și te invită să îți dorești să îl savurezi. Bila are un înveliș de ciocolata albă și este umplută cu o spumă din fructe de pădure. Mixul de cremă de brânză, fructe de pădure, vanilie și dulceață de morcovi cu ardei iute îți va aprinde spiritul și te va scoate din cotidianul culinar. Aripile tricolore sunt făcute din aluat de biscuiți.

”Dacă Alba Iulia este pregătită de Sărbătoare și eu, Toma Bucătarul Cetății, vin cu un desert ce se numește Unirea. Este un desert pe care îl dedic Zilei Naționale a României. Acest desert înseamnă foarte mult pentru mine, muncă multă, dar și satisfacția că am creat ceva pentru această sărbătoare de suflet a românilor. Pentru mine este o mică operă de artă. Când am finalizat acest desert am spus așa: obiectele de artă sunt făcute din piatră, fier, sârmă, sticlă, dar se pot face și din ciocolată și diferite ingrediente ce le folosim noi în bucătărie. Trebuie doar puțină imaginație din partea omului ce creează”, spune Cosmin Toma.

Cu siguranță, gustul acestui desert va satisface și cele mai exigente pofte.