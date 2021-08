DOLIU în Apuseni: Olivia Tima, „tezaur al umanităţii UNESCO”, a încetat din viață. Fosta învăţătoare torcea și țesea de peste 60 de ani

DOLIU în Apuseni: Olivia Tima, „tezaur al umanităţii UNESCO”, a încetat din viață

Olivia Tima, „tezaur al umanității UNESCO”, a încetat din viață în cursul zilei de astăzi, 24 august.

A fost învăţătoare în Sălciua şi toată viaţa ei a ţesut, tors şi cusut. Femeia din Apuseni a folosit un război vechi de peste 120 de ani şi o furcă de tors care are aproape 70 de ani. După anul 1990, Olivia Tima a participat la multe expoziţii din ţară, la muzee, la Bucureşti, Sibiu, Cluj, Râmnicu Vâlcea, unde a prezentat tradiţia sălciuană, ţesături, cusături şi portul popular. În urmă cu zece ani a fost primită în „Academia Artelor Tradiţionale din România”, iar în 2012 a primit titlul de ”tezaur al umanităţii UNESCO”.

”Tot ce am făcut, am făcut din plăcere. Nu m-o obligat nimeni, n-am făcut să-mi dea cineva ceva, nici bani, nici diplome. Eu ţes şi cos orice din casa ţăranului din Sălciua. Lucrez de când mă ştiu. Am învăţat de la mama mea arta ţesutului şi a cusutului. Aceea o fac: ţes, cos, fac costume populare, măsăriţe (feţe de masă), tindee (ştergare de perete) şi lepedee (pături), cum le numesc moţii. Eu aş putea zice că la mine munca îi mai mare decât pasiunea, e o patimă”, spunea femeia din Apuseni.

Ţesutul era nu cu mult timp în urmă o îndemânare obligatorie în fiecare gospodărie.

”Ţesem trei generaţii în acelaşi război făcut în 1890 de un meşter din sat. Este singurul război cu rozetă pe bride. Funcţionează şi acum şi rămâne şi de mine, doar că nu ştiu dacă va mai fi cineva să lucreze cu el. Am o nepoată din partea unei surori şi fiica mea care ştiu să ţeasă şi să toarcă. Am avut la şcoală opt fete care au venit să le învăţ să toarcă şi să ţeasă. Le place, dar au timp puţin. E vorba şi de dragoste faţă de ceva”, afirma Olivia Tima, în urmă cu câțiva ani.