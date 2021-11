Doi bărbați din Alba au încercat să plătească prostituate cu bani falși: Ce pedepse au primit în instanță

Albaiulieni, atenție la bugetarea participativă

Un proiect de reenactement amator cere aproape jumătate din tot bugetul alocat de Primăria Alba lulia pentru proiectele propuse de cetăţeni.

Sună frumos, nu-i aşa, că Primăria Alba lulia oferă cetăţenilor şansa de a propune propriile proiecte pentru îmbunătăţirea stării urbei. Sună frumos că aceste proiecte sunt alese pe baza votului cetăţenilor! Ei, dar diavolul se ascunde în detalii, ceea ce nu e prea frumos.

În primul rând, reamintesc că proiectul finanţării participative este unul dintre cele patru pentru care Instituţia Prefectului – Judeţul Alba a atras atenţia Primăriei Alba lulia că are probleme cu fundamentarea legală. Şi nu vorbim de bani puţini, ci de un milion de lei din banii albaiulienilor.

În al doilea rând, uitându-mă pe proiectele care au trecut de analiza serioasă a comisie din primărie care dă undă verde înspre votul popular, am observat următoarele: «Există un proiect care cere aproape jumătate din sumă, mai exact 431.400 de lei; EI este propus de aceeaşi persoană care în primăvara acestui an a transformat ideea de reconstituire istorică a intrării lui Mihai Viteazul în Alba lulia, într-o caricatură jenantă de care cu un ochi am râs, cu celălalt am plâns la gândul că un asemenea spectacol grotesc ar putea fi plătit din banii noştri, spre ruşinea noastră; «Ceea ce propune acum – „Apulum Parc: parc tematic interactiv-tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri antice” este o copiere a ideii şi activităţii pe această temă derulată deja la Alba lulia de ani buni cu rezultate măsurabile în faima de care se bucură Alba lulia între turişti, de reenactorii de la „Asociaţia culturală pentru Istorie Vie” în cadrul atelierelor antice care s-au derulat şi în vara acestui an în curtea Muzeului Principia.

Şi ce este cel mai şi cel mai interesant este diferenţa uriaşă de preţ între cât a plătit Primăria Municipiului Alba lulia pentru spectacolele de reenactement şi pentru Atelierele antice în vara acestui an Asociaţiei Culturale pentru Istorie Vie şi cât cere pentru anul viitor solicitantul de finanţare prin bugetarea participativă: 31.900 de lei versus 431.400 de lei.

Cam mult pentru o primărie care a redus, de exemplu, frecvenţa curselor transportului în comun, punând cetăţenii pe drumuri (că mersul pe jos face piciorul frumos) numai ca să facă economie!

Că proiectul depus spre bugetare participativă este ilustrat cu imagini din activităţile de la atelierele antice ale Asociaţiei Culturale pentru Istorie Vie, poate părea pentru unii un amănunt. Dar nu este, el arată şi tupeul solicitantului, dar mai ales ignoranţa comisiei din Primăria Alba lulia care a dat undă verde acestui proiect.

Şi care comisie nu se poate să nu ştie nici cât costă aceste ateliere, nici ce calitatea a avut „produsul” propus în vară de acelaşi solicitant. Şi atunci? De ce avem acest proiect la votul cetăţenilor? Cumva pentru că cetăţenii nu ştiu amănunte despre ofertă şi se lasă seduşi de idee astfel încât vor vota?

Şi încă o nedumerire: cum putem şti că pe site-ul unde se votează vor vota numai albaiulienii? Că nu ne vom trezi cu voturi de la Cucuieţii din Deal de pe la cine ştie ce prieteni care vor decide astfel pe banii noştri?

Anca Dinică