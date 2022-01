DOCUMENT|  Noi RESTRICȚII în ALBA pentru pentru orașele: Abrud, Baia de Arieș și comunele: Câlnic, Ciuruleasa, Jidvei și Ohaba. Hotărâre CJSU

CRIZA prețurilor la energie: Este afectat Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia de aceste scumpiri? Ce demersuri a întreprins instituția, în numele pacienților

Scumpirile la electricitate şi gaze naturale afectează şi instituţiile publice, nu doar consumatorii casnici. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a realizat toate demersurile necesare pentru a beneficia de cele mai bune prețuri de pe piață, spun reprezentanții acestuia, iar procedurile de achiziții se realizează prin bursă.

La gaz, au adăugat aceștia, conform OUG 118/2021 prețul maxim nu va depăși suma de 250 lei/MWh întrucât spitalul a formulat cerere către furnizorul de gaz pentru plafonare. Astfel, tarifele nu vor putea crește mai mult de 2,5 ori. Noul contract, cu noile scumpiri, a intrat în vigoare începând cu ianuarie 2022 și nu avem încă facturi pentru luna ianuarie.

Care este situația facturilor din decembrie 2021, comparativ cu decembrie 2020

„La gaz, în decembrie 2021, valoarea facturii a fost mai redusă, cu 42%, față de luna decembrie 2020, dar și consumul de gaze a fost mai redus, cu 13%, în decembrie 2021 față de luna decembrie 2020. (așa cum am precizat, noul contract intră în vigoare în ianuarie 2022 când facturile vor fi mai mari, dar nu vor depăși plafonul per MWh).

La energia electrică scumpirile s-au produs, iar prețul per MWh, de luna trecuta, va fi similar cu cel din aceasta luna. Astfel, în decembrie 2021, am plătit o factură mai mare, cu 90%, față de decembrie 2020, dar și cantitatea de energie electrică consumată a fost mai mare, cu 25%, în luna decembrie 2021 față de luna decembrie 2020 (și la energia electrică beneficiem de un preț sub plafon).”

Aceste date au fost transmise de către reprezentanții Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, la solicitarea ZiarulUnirea.ro

SJU Alba Iulia se numără astfel printre unitățile medicale cele mai „norocoase”, din țara noastră, în ceea ce privește valoarea facturilor la utilități care trebuie achitate.

Spitalul municipal „Dimitrie Castroian” din Huși a primit o factură de 80.000 de lei, doar la gaze, conform cu noile prețuri.

În condiţiile în care, în cursul anului 2021, toate facturile la apă, gaze şi electricitate, pe o lună, însumau, în medie, o cheltuială de aproximativ 96.000 de lei, scrie publicația Vremea Nouă.