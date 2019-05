Doamnei Dorli Blaga i-a fost dedicat Premiul Special „Lucian Blaga” al Academiei Române, din cadrul celei de-a XXXIX-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș

Vineri, 10 mai 2019, la „curțile dorului” din Lancrăm, în prezența unui public numeros, s-a desfășurat festivitatea inaugurală a celei de-a XXXIX-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș.

În deschiderea festivalului, în fața invitaților, au evoluat studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, coordonați de actorul și regizorul Florin Coșuleț, într-un spectacol intitulat, sugestiv, „Poemele luminii”.

Au urmat intervențiile oficialităților locale și județene, prin domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și domnul Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș. În numele președintelui Academiei Române, academicianului Alexandru Surdu a acordat Premiul Special „Lucian Blaga” distinsei doamne Dorli Blaga, premiu preluat de doamna Felicia Cornelia Bugnariu, nepoata lui Lucian Blaga.

Ediția din acest an este una încărcată de semnificații și emoții spirituale, așezată sub semnul împlinirii unui veac de la debutul literar al marelui poet și filosof născut la Lancrăm, prin publicarea volumului de versuri Poemele luminii și culegerii de aforisme Pietre pentru templul meu. Sub cupola acestei aniversări, a celebrării luminii ca metaforă a creației blagiene, a fost așezat întregul program al festivalului, prin conferințele, prelegerile, expozițiile, lansările de carte, cafenelele și momentele artistice proiectate.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Consiliul Județean Alba, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Programul primei zile a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș a continuat cu premiera piesei de teatru „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian, un spectacol produs de Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, regia Florin Coșuleț.