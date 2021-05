DNA intenționează achiziționarea tehnicii necesare pentru interceptarea WhatsApp. Crin Bologa: „Nu avem aşa ceva în prezent”

Direcția Națională Anticorupție intenționează achiziționarea tehnicii necesare pentru interceptarea WhatsApp, dar nu a primit bani din bugetul pentru investiții, doar pentru cheltuielile cu personalul. Crin Bologa, șeful DNA, susține că există societăţi private în Israel sau în Italia care vând tehnologii care permit interceptarea convorbirilor pe whatsapp. ”Nu avem aşa ceva în prezent. Ăsta ar fi un exemplu, dar trebuie sume serioase de bani pentru acest lucru”, susține acesta.

Dan Tăpălagă: Aţi mai cerut ceva şi aţi spus că nu aţi primit niciun răspuns. Sediu pentru Serviciul Tehnic, sediu pentru EPPO – procurorii europeni. Cui aţi cerut toate astea? Ca să ştim pe cine întrebăm.

Crin Bologa: Am cerut, dar aşteptăm răspunsuri. Am cerut Guvernului României şi autorităţilor administrative locale, dar asta am zis săptămâna trecută. Între timp, de la Primăria Capitalei am fost contactaţi şi au zis că încearcă să identifice spaţii.

Prin lege, prin Legea de Organizare Judiciară, Legea 304 se prevede obligaţia administraţiei centrale şi locale de a pune la dispoziţia instanţelor şi parchetelor spaţii de desfăşurare a activităţii. Eu sper ca în curând să obţinem aceste sedii care să ne permită să ne desfăşurăm activitatea în condiţii umane, şi…

Dan Tăpălagă: Şi aţi mai cerut ceva, şi anume, bani pentru a cumpăra tehnică de interceptare. De câţi bani aveţi nevoie şi câţi bani aţi primit?

Crin Bologa: Noi pe bugetul de anul trecut sigur că am cerut, cu speranţa că vom primi ceva, ştiind că niciodată, având în vedere că e bugetul limitat, nicio instituţie, cred că nu primeşte cât cere. Noi suntem mulţumiţi, de exemplu, că nu suntem afectaţi la cheltuielile de personal.

Acolo ne sunt asigurate resursele. Dar am primit, din ce am cerut, dar aici intervine atât tehnică, cât şi cheltuielile cu personal uman, cu cele 90 de posturi, de exemplu, 90 de posturi de poliţişti pentru serviciul tehnic, dar şi tehnică.

Am primit o parte din aceşti bani, cu speranţa că la fiecare rectificare bugetară o să mai primim sume de bani. Noi am cerut astfel încât am vrut să ne dezvoltăm la nivelul cel mai bun pe care îl întâlnim în celelalte state ale lumii, Statele Unite, Germania sau Israel. Şi procurorul care conduce serviciul nostru tehnic…

Dan Tăpălagă: Dar ce anume vreţi să vă cumpăraţi de banii ăştia, ca să ne facem o idee, ce vă lipseşte din aparatura asta de interceptare?

Crin Bologa: Păi, de exemplu, dezvoltarea aparaturii şi posibilităţii de a face filaje la nivel profesionist.

Dan Tăpălagă: Ce înseamnă asta?

Crin Bologa: Acum, detalii nu pot să vă dau, nici nu mă pricep aşa mult, avem specialişti la serviciul tehnic, ei au făcut… nu mă pricep la tehnica respectivă ca să dau „vreau aparatura aia, vreau aparatura asta”.

De exemplu, există societăţi private în Israel sau în Italia care scot pe piaţă şi vând, la preţuri destul de importante, tehnologii care permit o interceptare a convorbirilor pe whatsapp. Nu avem aşa ceva în prezent. Ăsta ar fi un exemplu, dar trebuie sume serioase de bani pentru acest lucru.

Dan Tăpălagă: Asta este o veste bună pentru infractori, pentru cei care comit infracţiuni, că nu pot fi interceptaţi pe whatsapp.

Crin Bologa: Păi se ştie că nu pot fi, chiar whatsappul te anunţă de fiecare dată că nu pot fi interceptate… nu, nu o putem face noi, nu ştiu dacă o pot face alţii.

Dan Tăpălagă: Şi totuşi tehnologia spuneţi că există, e disponibilă, poate fi cumpărată.

Crin Bologa: Da, dar şi acolo, în anumite condiţii, nu de fiecare dată, procesul este foarte greu.

Dan Tăpălagă: Nu cred că ar fi foarte încântaţi politicienii din România să vă dea banii ăştia…

Crin Bologa: De-asta nici nu vreau să intru în detalii ca să vă spun ce dorim. Vreau sume de bani care să ne permită să cumpărăm…

Dan Tăpălagă: Nişte jucării mai bune.

Crin Bologa: Nişte jucării foarte bune, pe care ştim că alţii le au, ştiu că alţii le folosesc şi am vrea şi noi ca să ne putem face treaba şi dacă aş intra în detalii…

Dan Tăpălagă: Sigur nu le-aţi mai lua.

Crin Bologa: I-aş şi anunţa pe prietenii noştri de pe piaţă cum să se ferească de noi şi…

Dan Tăpălagă: Mă întorc un pic la poliţia judiciară că e important, mai e o dezbatere acolo, trecerea de la Ministerul de Interne la Ministerul Justiţiei. Dumneavoastră ce credeţi, ar trebui să treacă de la MI la MJ sau la DNA sau la Parchetul General?

Crin Bologa: Noi am fost întrebaţi, la DNA avem. La DNA avem, suntem singura instituţie care funcţionăm aproape cu schema la maximum, în ceea ce priveşte funcţiile alocate în prezent. Noi vrem să dezvoltăm această structură. Din propria experienţă, şi de când am lucrat la Cluj şi de când aici, vreau să vă spun că rezultatele Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi datorită faptului că am avut Poliţie Judiciară detaşată la Direcţia Naţională Anticorupţie. Am fost întrebaţi de Ministerul Justiţiei şi noi am mers pe o cale de mijloc.

Noi ne-am pronunţat, am vorbit şi cu colaboratorii, ca parchetele să poată dispune de poliţie judiciară în ceea ce priveşte urmărirea penală proprie: infracţiunile de omor, de mică corupţie, dacă sunt dosare grele de evaziune fiscală, de spălare de bani care pot fi trecute la urmărirea penală a procurorului, pentru instrumentarea acestor cauze ar fi necesară poliţia judiciară la parchet. Dar există alte elemente, de exemplu elementele investigative.

Dacă avem cazuri de omor cu autor necunoscut, o poliţie judiciară la parchet nu va putea face faţă investigaţiilor complexe pe care le face poliţia. Gândiţi-vă că cei de la judiciar, de la poliţie care au în lucru identificarea autorilor şi autorilor necunoscuţi pot apela oricând la structura lor teritorială. La şefi de post, la secţii de poliţie, la jandarmerie – sunt sub aceeaşi cupolă, a Ministerului de Interne, la bazele de date pe care le au.

Şi atunci eu cred că partea asta investigativă ar putea rămâne ca ofiţer de poliţie judiciară la Ministerul de Interne, ca şi dosarele simple pe care le instrumentează în prezent şefii de post sau de la ţară. Nu poţi să încarci procuratura cu astea.

Şi am mers pe cel puţin o primă etapă, să vedem cum funcţionează, părerea noastră asta a fost, că ar fi important ca o parte din Poliţia Judiciară să treacă la parchet pentru a instrumenta dosarele aflate în urmărire penală proprie a procurorului şi dosarele importante.

Dan Tăpălagă: Nici cu asta politicienii nu sunt foarte fericiţi, am văzut că spun că Poliţia nu o să mai descopere…

Crin Bologa: Nu comentez, eu mi-am exprimat părerea mea şi a direcţiei, ne-am exprimat-o şi în scris, cam cum credem noi că ar trebui o primă etapă să vedem dacă funcţionează lucrurile.

Dan Tăpălagă: Vă mulţumesc foarte mult, asta a fost, procurorul-şef DNA Crin Bologa.

Crin Bologa: Mulţumesc şi eu tare mult şi vă urez succes.