Discuțiile între Industria Galda de Jos și CS Universitatea Alba Iulia, într-un punct mort! Alba, foarte aproape de a pierde o divizionară terță în intersezon

Fără a cunoaște exact motivele, discuțiile dintre Industria Galda de Jos și CS Universitatea Alba Iulia pe tema unei colaborări între cele două cluburi, prin care divizionara terță găldeană să evite abandonul, trenează de o perioadă îndelungată.

Astfel sunt șanse majore ca în această pauză competițională Alba să piardă una dintre cele 4 reprezentante ce activează în Seria a 9-a a Ligii a 3-a și să mai rămână doar cu CSO Cugir, Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș. Din păcate sunt șanse majore ca Industria Galda de Jos să se retragă în mijlocul celui de-al 7-lea sezon consecutiv petrecut pe a treia scenă fotbalistică, o perioadă de apreciat pentru inimoasa grupare “galben-albastră”.

Your browser does not support the video tag.

Pe scurt filmul evenimentelor este următorul: din motive de luptă politică în Consiliul local, după alegerile din septembrie, în noiembrie Industria a amenințat cu retragerea din campionat, însă a disputat ultimele două jocuri cu CS Ocna Mureș și Avântul Reghin. În paralel, CSU Alba Iulia și-a demarat disponibilitatea de a prelua locul de Liga a 3-a și a se implica financiar, purtându-se discuții între cele două părți. În cele din urmă consilierii locali au aprobat la finele anului suma de 150.000 de lei pentru achitarea datoriilor către jucători și ale cheltuieli, însă nu vor să mai aloce bani fotbalului și în 2021. Iar CSU Alba Iulia ar bate oarecum în retragere, speriată de spectrul retrogradării, cu șanse puține în cele 8 meciuri rămase la dispoziție (numai 4 puncte acumulate în 10 runde). Jucătoriilor aflați sub contract cu Industria nu li s-au acordat dezlegările până în prezent, așteptându-se lămurirea situației din punct de vedere juridic, până cel târziu la începutul săptămânii viitoare, însă pisica trebuie ruptă întrucât trebuie demarată pregătirea!

“Deocamdată nu sunt prea multe noutăți. Noi ne-am arătat disponibilitatea și așteptăm. Nu pot să spun în procente ce șanse sunt, dar în maximum 10 zile lucrurile lucrurile se vor tranșa”, a explicat rectorul Daniel Breaz.

Clubul universitar a solicitat din partea Industriei documente concrete legate de forma de organizare, contractele jucătorilor, situația financiară, bilanțul contabil, dar acestea nu i-au parvenit deocamdată. Sunt detalii importante, mai ales la capitolul juridic, pentru a se respecta regulamentele FRF, dar și în plan financiar, în condițiile în care bugetul ar proveni dinspre Ministerul Educației și Cercetării, pe baza performanțelor înregistrate.

*CSU, între baschet și fotbal

Echipa de fotbal a Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia a apărut în 2018, cu scopul de a face performanță imediată în Cetatea Marii Uniri. A pornit din Liga a 5-a, a promovat, a jucat finala Cupei României, în 2019, pe “Cetate” meci pierdut cu Voința Stremț, iar sezonul trecut a încheiat pe locul secund după înghețarea campionatului Ligii a 4-a, deși avea obiectiv promovarea în eșalonul terț.

Tot în 2018 s-a abandonat activitatea la baschet feminin după ce formația din Cetatea Marii Uniri a evoluat neîntrerupt în primul eșalon, în ultimul deceniu, începând din 2008, exceptând stagiunea 2016-2017, când din postura de vicecampioană națională, din motive financiare, s-a preferat a doua scenă. După un an de pauză, “alb-albastrele” au revenit în elită, dar a urmat un sezon catastrofal, cu multe probleme (modificări bancă tehnică, meci pierdut la masa verde, plecări de jucătoare), încheiat pe penultima poziție dintre cele 9 competitoare! CSU Alba Iulia a avut patru stagiuni consecutive în “careul de ași” al competiției feminine interne, ajungând pe locul secund în urmă cu doi ani, s-a câștigat în două rânduri Liga Europei Centrale (2014 și 2016) și a jucat două finale în Cupa României (2013 și 2015)! Conform ultimelor informații, există discuții pentru ca de la vară, să se reia activitatea în sportul sub panou, într-o colaborare cu Primăria municipiului Alba Iulia.

“Ideea a fost viabilă la un moment dat, dar în ceea ce ne privește trebuie să așteptăm răspunsuri din partea partenerilor de discuție, de la Galda de Jos. Se poate spune în acest moment că discuțiile trenează de aproximativ o lună”, a confirmat Bogdan Duma, președintele CSU Alba Iulia.