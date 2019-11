Dîrzu și PSD Alba trebuie să obțină 50% + 1 din voturile din județ, misiunea primită de la Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă a anunțat, după ședința CEX a PSD, că a stabilit ca fiecare organizație județeană trebuie să obțină 50% plus 1 din voturile ce vor fi date în turul 2. Ea a precizat că au fost făcute mai multe excluderi din partid, printre care Ana Birchall și Cozmin Gușă.

”Am analizat situația în fiecare județ și strategia pe care o vom avea pentru a câștiga alegerile prezidențiale. Trebuie să obțină 50% plus 1 din voturi. Am hotărât excluderea celor care au votat pentru învestirea guvernului Orban.

Am votat excluderea Anei Birchall și excluderea lui Cozmin Gușă.Toți colegii vor depune tot efortul pentru a câștiga alegerile prezidențiale.”, a declarat Viorica Dăncilă.

sursa: stiripesurse.ro