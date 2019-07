Din cauza lui Dorel de la autostrada Sebeș-Turda, furnizarea apei, întreruptă, în CONTINUARE, în câteva localități din Alba, întrucât turbiditatea este peste limita admisă.

Din cauza avariei majore la aductiunea de apa Dn 1200(FIR II), produsa in data de 03.07.2019 de catre constructorul autostrazii Sebes-Turda in zona Oiejdea, au aparut depasiri ale parametrului turbiditate ajungand pana la valoarea de 150 UNT, mult peste limita admisa.

Urmare a acestui fapt, astazi 07.07.2019, am fost nevoiti sa sistam furizarea apei potabile in orasul Ocna Mures, precum si in Unirea si Noslac, estimativ pana la ora 21.00, perioada in care vom efectua purjari ale apei ( spalari locale ale magistralei), pentru readucerea parametrului turbiditate la valori normale.

Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

Conducerea SC APA CTTA SA Alba