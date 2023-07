Digi RCS RDS a anunțat că va interzice un serviciu important! Cum va afecta experiența utilizatorilor

Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan” și-a desemnat câștigătorii! Premiul I a fost câștigat de Coroiu Maria

Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan”, unicul concurs de acest gen din România, și-a desemnat câștigătorii celei de-a VI-a ediție.

Competiția, care are ca scop promovarea tulnicului, instrumentul tradițional al locuitorilor din Munții Apuseni, a fost inclusă în programul Târgului Național de Turism Rural de la Albac.

În urma evoluției din cadrul concursului, premiul I a fost câștigat de COROIU MARIA, premiul II de ȘOIT ANDREEA și premiul III NEAG DIANA.

„În ultimii ani, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a inițiat un program de promovare a artei tulnicului ca element de patrimoniu național ima¬terial. Pe lângă acest concurs de interpretare, instituția a înființat în județ trei clase de predare-învățare a interpretării la tulnic, în localitățile Avram Iancu, Albac și Câmpeni. Aceste clase însumează deja peste 80 de cursanți activi de toate vârstele și peste 60 de absolvenți”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Târgul Național de Turism Rural, unicul târg din România care este destinat exclusiv turismului rural, continuă, duminică, la Albac, în Munții Apuseni. Târgul prezintă oferta turistică, dar promovează totodată și gastronomia, tradițiile, meșteșugurile populare și folclorul, ca și componente ale ofertei turismului rural românesc.

Târgul Național al Meșterilor Populari, expozițiile de turism și expozițiile etnografice vor putea fi vizitate și pe parcursul zilei de duminică. De asemenea, organizatorii au pregătit încă un spectacol folcloric cu participarea îndrăgiților interpreți Mirela Mănescu Felea, Mihai și Maria Nemeș, Sergiu Sotelecan și Bebe Dragomir. Programul va fi întregit de Tulnicăresele și Taraful din Albac și de Ansamblul Folcloric „Cununa” din Spantov.

Ca în fiecare an, Târgul Național de Turism Rural de la Albac cuprinde vizite de informare în pensiunile turistice din zona Munților Apuseni, acțiuni care sunt destinate reprezentanților agențiilor de turism.

Târgul Național de Turism Rural de la Albac este organizat de Consiliul Județean Alba, prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în parteneriat cu Primăria Comunei Albac, fiind o marcă înregistrată a Județului Alba.

***

Tulnicul este un instrument muzical aerofon, cu formă tubulară, deschisă la ambele capete, care produce sunete muzicale cu ajutorul curentului de aer dirijat prin interiorul său.

Artizanii din Țara Moților confecționează tulnice numai din lemn de molid, sub formă tronconică, dreaptă, deschisă la ambele capete, cu lungime variind între 1,5 m și 3 m. În alcătuirea tulnicului intră două doage lustruite, lipite cu rășină și fixate cu cercuri de jneapăn de salcie sau de brad. Tulnicul este considerat instrumentul tradițional al locuitorilor din Munții Apuseni, fiind prezent în istoria acestei zone ca instrument muzical, dar și ca instrument folosit pentru comunicare sau avertizare în caz de pericole.

ELENA POGAN (20 iunie 1925 – 13 decembrie 2010) s-a născut în Avram Iancu (județul Alba), a absolvit Institutul Pedagogic și a fost profesor de chimie, biologie și muzică în comuna natală. În toamna anului 1960 a înființat Grupul de tulnicărese, primul de acest fel din țară, iar în anul 1962 a absolvit cursurile Școlii Populare de Artă, secția dirijat.

An de an, Elena Pogan a deschis Sărbătoarea tradițională „Târgul de Fete de pe Muntele Găina” și a participat la numeroase spectacole pe plan local, național și internațional.

,,Elena Pogan a fost un mănunchi de tricolor și Deșteaptă-te Române, iar tulnicăresele din Avram Iancu sunt celebre crâmpeie de frumusețe unică și tulburătoare, care au devenit o țară aparte a Doinei și Dorului.” – poetul Ion Mărginean.