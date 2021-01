Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție și branșamente de gaze naturale în Fărău, Șilea, Medveș, Sânbenedic și Heria: Undă verde din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru lucrări în vederea „Dezvoltării rețelelor inteligente de distribuție și branșamente de gaze naturale medie presiune, localitățile Fărău, Șilea, Medveș, Sânbenedic și Heria, județul Alba”.

Alimentarea cu gaze naturale se va face din conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune Bazna-Turda apartinând SC TRANSGAZ SA printr-o conducta de racord, montare stație de reglare măsurare predare SRMP, pe marginea drumului județean DJ 107 D, în comuna Adămuș, județul Mureș, învecinată cu comuna Fărău, conducta de distribuție gaze naturale, cămine de vane, branșamente.

Stația de reglare măsurare predare, SRMP, și conducta de racord vor face obiectul altei lucrări. Lucrările se desfășoară și în zona curs de apă; titularul a depus la documentație Avizul GA nr. 220/01.12.2020.

Suprafață teren ocupată temporar în comuna Farau: 47.000 mp ocupati temporar și 450 mp ocupați definitiv în comuna Farau.

Lungimea traseului va fi de 53 km. Traseul rețelei de distribuție gaze naturale este amplasat pe teritoriile administrative ale satelor: Fărău, Șilea, Medveș, Sânbenedic și Heria, comuna Fărău, județul Alba. Adâncimea de pozare a conductei este de 0,90 m, măsurată de la de la generatoarea superioară a tubului de protecție și până la suprafața terenului sistematizat.

Materialul tubular va fi ţeava de polietilenă de înaltă densitate PEHD 100cu grosimea de perete dată de clasificarea SDR 11, iar îmbinările se vor face prin sudură tip electrofuziune şi cap la cap.

Subtraversările se vor executa prin foraj dirijat, în zona subtraversării, conductele de gaze naturale vor fi pozate la o adâncime de 2,0 m sub cota talvegului (trav. 1 –5), respectiv 1,5 m sub cota talvegului (trav. 6 –12) şi sub cota de afuiere.