Dezvoltarea economică este cea care dă speranță și încredere în viitor întregii comunități

Dezvoltarea unei comunități este strâns legată de potența sa financiară și de modul în care reușește să-și mobilizeze resursele locale pentru a genera bunăstare.

Consiliul Județean nu poate construi fabrici și uzine, nu poate da subvenții și nu poate plăti stimulente pentru atragerea de investitori. Este însă un partener de încredere al mediului de afaceri, un mediator și un integrator al necesităților de dezvoltare ale comunității din care și mediul de afaceri este parte.

Încă de la început, am abordat investițiile în infrastructură în strânsă corelare cu nevoile de dezvoltare economică și am planificat atent lucrările la drumuri, rețele de apă sau canal, astfel încât să corespundă și cu necesitățile agenților economici. Din păcate, din cauza unei legislații problematice, anumite ramuri ale infrastructurii care susțin dezvoltarea economică nu intră în competența noastră, dar am încercat și în acest caz să îmbunătățim ceva. Astfel, cu ajutorul parlamentarilor PNL și după îndelungi consultări cu toți cei interesați, s-a reușit simplificarea legislației în domeniul extinderii rețelelor de gaze naturale și energie electrică, care vor susține și vor îmbunătăți atractivitatea economică a multor comunități. Lucrăm la modificări care să permită și o mai mare implicare în zona dezvoltării infrastructurii de internet de mare viteză care, după cum s-a văzut și în ultima perioadă, este strâns legată de dezvoltarea afacerilor.

Parteneriatul cu m ediul investițional a fost și cel care ne-a arătat că este nevoie de o nouă abordare în educație. Investitorii nu mai sunt demult interesați doar de accesul la infrastructură și de scutirile de impozit pe terenuri, ci sunt din ce în ce mai atenți la cât de ușor pot face transferul tehnologic dintr-o zonă în alta, cultura muncii și compatibilitatea mentalităților fiind crucială în acest sens. Astfel, a luat naștere școala profesională duală – cel mai bun exemplu al încrederii și colaborării între administrație, instituții ale statului și mediu de afaceri, iar alte proiecte educaționale sunt în dezvoltare, vizând o mai bună conectare la rețele de cercetare, dezvoltare și inovare.

Am căutat să ne implicăm activ și în rural, unde am sprijinit puternic mediul asociativ. Împreună cu grupuri de inițiativă din diverse ramuri de activitate am sprijinit înființarea unor Asociații ale agricultorilor și producătorilor locali, aceștia fiind deosebit de importanți pentru dezvoltarea economică a mediului rural. Cele mai multe dintre aceste inițiative au devenit povești de succes și unele au ajuns chiar reprezentative la nivel național.

Am conceput și organizat împreună cu agenții economici și asociațiile de profil o serie de activități și manifestări de promovare, de târguri și expoziții, care să scoată în evidență tot ce are bun acest județ și care să faciliteze schimbul de informații și colaborarea între diverșii actori socio-economici și publicul larg.

Odată cu schimbarea legislației privind fondurile europene și cu apariția GAL-urilor, ne-am implicat activ și în acest domeniu și am căutat să le sprijinim și să le includem în toate acțiunile noastre. Consiliul Județean este membru în toate GAL-uri, iar experiența acumulată prin aceste parteneriate a contat forte mult în modul în care politica de atragere a fondurilor europene a fost recent schimbată în România. Astfel, nu este deloc întâmplător că noua alocare se va face prin ADR-uri, iar Zona Munților Apuseni va avea un program pilot – ITI Moții Tara de Piatră, cu sediul la Zlatna. Este un rezultat de succes al cooperării cu mediul de afaceri, administrația locală, administrația centrală și mediul asociativ.

Poate cea mai bună dovadă a acestei relații de încredere și parteneriat cu mediul economic este implicarea în proiecte sociale, educaționale și comunitare ale firmelor din județul Alba. Fie că vorbim de donații făcute către Spitalul Județean Alba, fie că vorbim de construirea unui sistem educațional bazat pe practică sau de răspunsul prompt pe care firmele din Alba, românești și străine, l-au avut încă din primele momente ale instalării pandemiei de COVID, este clar că suntem toți parte a acestei comunități și parteneriatul existent între mediul de afaceri, cetățeni și administrația locală funcționează.

Până la urmă, cel mai mare câștig pentru județul Alba și pentru cetățenii lui, este faptul că toți conștientizăm să suntem parte a acestei comunități și că depindem unii de alții. Le mulțumesc sincer tuturor celor care au fost alături de noi în demersurile de dezvoltare a județului Alba, la fel cum le mulțumesc și pentru că n-au permis să învățăm din experiența lor și să ne adaptăm la nevoile lor. Până la urmă, succesul mediului de afaceri se răsfrânge asupra întregului județ și reprezintă un beneficiu pentru întreaga comunitate. Nu doar prin taxe și impozite – pentru că acestea, în marea lor majoritate sunt colectate de București și nu rămân aici – ci pentru că pun pâine pe masa multor oameni și zâmbete pe fața multor tineri. Pentru că dezvoltarea economică pe care ei o generează dă speranță și încredere în viitor unei întregi comunități.