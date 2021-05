DEZASTRU ecologic între Micești și Șard, la liziera orașului Alba Iulia. Când nepăsarea devine reflex

„Numai pescar să nu fi și să încerci să te relaxezi după o săptămână de lucru pe malul râului Ampoi, atunci când nu e prohibiție, între Micești și Șard, la liziera orașului Alba Iulia, c-ai de trecut multe obstacole până să ajungi la râu și să dai cu bățul în luciul de apă, iar în condițiile ce urmează a fi prezentate să prinzi pește este ca și cum ai câștiga la marea loterie. Eu nu mă duc neapărat să prind ci să mă relaxez, dar cu atât amar de deșeuri în jur devine imposibil și nu am să renunț la plăcerea mea din lipsa lor de implicare și asumare, am să stau în capăt la băț, unde am ales să fiu, cum și ei au ales să fie aleși și s-au erijat în conducători și administratori competenți „ – ne trimite pe surse un pasionat de pescuit iubitor al mediului înconjurător și al naturii.

„Încerc în fiecare zi să dau tot din mine, să fac tot ceea ce îmi stă în putință, să îmi aduc aportul în societate, am și eu ca majoritatea oamenilor un credit și o familie și plătesc suplimentar pentru hobby-ul meu, la A.J.V.P.S., nu pot să fiu Superman, asta m-ar costa, nici ei nu sunt, avem unii pe aici ce își bagă vidanja direct în râu, ce să fac, să mă lupt singur cu ei, să fiu un Don Quijote de la Mancha ? După ce că plătesc taxe și impozite? La ce le mai dau? Nu zic că A.J.V.P.S.-ul face bine ori rău, dar undeva, ceva scârțâie, sistemul în sine „cântă” pe un ton mult prea grav !” , continuă cititorul ziarulunirea.ro

„La locale parcă, parcă am simțit o adiere de speranță prin candidatura lui David Mihail, era un element relativ nou, o oază de lumină, totuși eșecul în fața lui Dumitrel era nu numai previzibil cât și inevitabil, m-am bucurat când a fost numit la Garda de Mediu, dar astăzi consider că are mai multe întâlniri protocolare și postări pe Facebook, decât realizări vis-a-vis de sloganul în care ne promitea că o să fie trup și suflet lângă județ !” , spune în încheiere cititorul cu promisiunea că o să ne țină la curent și o să ofere ziarului multe alte detalii.