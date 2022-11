Derby-ul local Kinder Teiuș – Voința Stremț, analizat de un tânăr pasionat de fotbal și jurnalism

Miercuri, de la ora 17.00, în nocturnă, la Zlatna, CS Ocna Mureș va disputa meciul anului, contra Universității Craiova, echipa pregătită de Mirel Rădoi, fostul selecționer al reprezentativei României.

Ovidiu Maier, genialul fotbalist ocnamureșean, spune că jocul cu Universitatea Craiova reprezintă un moment istoric pentru formația din orașul natal.

“Sper din tot sufletul într-o calificare în sferturi, dar la acest lucru ne putem gândi numai la jocul cu Minaur Baia Mare, acum cu Craiova este foarte dificil. Pentru «Soda» este un meci special, o întânire de orgoliu, sunt foarte mândru că am ajuns aici și avem oportunitatea unui asemenea duel, în care toată țara va urmări CS Ocna Mureș. Am avut dueluri frumoase pe teren cu Mirel Rădoi, o dispută de poveste fiind aceea de la Alba Iulia când noi, ca nou-promovată, am reușit să ținem în șah Steaua lui Pițurcă, care peste câteva zile remiza în Anglia cu Southampton. Un stadion arhiplin, cu 4 ore înainte de meci, o atmosferă incredibilă, o partidă în care am produs surpriza iar Mirel Rădoi a văzut roșu la mijlocul reprizei secunde!”, a povestit goria ocnamureșeană ajunsă la 51 de ani.