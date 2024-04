Derby „de Alba” la juniori: CSM Unirea Alba Iulia – victorie la Under 19, LPS Sebeș – succes la Under 17 | Ambele învingătoare, calificate în etapa superioară

Victorii împărțite în dubla între conjudețenele LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș și CS Municipal Unirea Alba Iulia, pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, în penultima rundă din play-off-ul Seriei 9 a campionatelor organizate de FRF.

La Under 19, CSM Unirea Alba Iulia a obținut o victorie categorică, scor 9-0, iar la Under 17 s-a impus LPS Sebeș, cu 3-0, care astfel a reușit calificarea matematică în etapa jocurilor eliminatorii. La Under 19 CSM Unirea Alba Iulia este lider, iar la Under 17 LPS Sebeș ocupă poziția secundă, cu o etapă înaintea încheierii play-off-ului.

*Under 19, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 0-9 (0-5), au marcat Ardeiu (23, penalty), P. Alexandru (26, 86), V. Moldovan (30, 41, 47), R. Nistor (39), Forrai (70), Pandor (82, penalty). Au evoluat formațiile: *LPS Sebeș: Pintilie – Fălămaș, Avram, Țălnar, Roșu, Șerb, Oancea, T. Fleacă, Crețu, Buhazi, Nistor; au mai intrat Boca, Morariu, Grosu, Băcăințan. Antrenor Cosmin Groza; *CSM Unirea: R. Pauletti – P. Alexandru, Elmanhaly, V. Moldovan, D. Moldovan, A. Maier/ cpt, Sebaș, T. Gall, R. Nistor, Ardeiu, Pandor; rezerve Duna, Forrai, Cârja, M. Cristea, Ionaș-Rădoi, Monescu. Antrenor George Țălnar. „Alb-negrii” au obținut cel mai clar succes din acest an (în decembrie, la precedentul duel a fost 8-1) și conduc detașat seria, cu 52 de puncte (8 victorii și o remiză), golaveraj 39-5. Gazdele au 9 înfrângeri în play-off, 16 puncte (golaveraj 8-49). În ultima etapă sunt jocurile Transilvania Bistrița – LPS Sebeș (sâmbătă, 20 aprilie) și CSM Unirea Alba Iulia – ACS Tg. Mureș (duminică, 21 aprilie).

*Under 17, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 3-0 (2-0), au înscris Cosma (11), Moise (25, penalty), Todea (73).

LPS Sebeș: Similie – Davel, Vintilă, Cătană, Moise, Ghitan, Cosma, Crișan, Popoviciu, Rădac, Todea; rezerve Crețu, Hudrea, Ursu, Ganga, Alisie, Fulea. Antrenor Doru Oancea; CSM Unirea: Duna – Clepan, Chinde, Jurj, Căt. Munteanu, R. Cristea, R. Stanciu/ cpt, Bumbu, Orian, Butnariu, Ferencz; rezerve D. Suciu, Bugnariu, Paștiu Pop, Pleșa, Cioruța, Țîrlea. Antrenor Vasile Ursu.

Gazdele sunt pe locul secund, cu 44 de puncte (6 victorii și două înfrângeri), golaveraj 27-7, iar albaiulienii sunt pe poziția a 4-a, cu 25 de puncte (3 succese și 6 eșecuri), golaveraj 7-15, după a treia înfrângere la rând, fără a înscrie. Ultima rundă sunt confruntările Transilvania Bistrița – LPS Sebeș (sâmbătă, 20 aprilie) și CSM Unirea – ACS Tg. Mureș (duminică, 21 aprilie)

