Deputatul PSD de Alba, Ioan Dîrzu: Pilonul II de pensii nu se desființează. În fiecare zi de luni, PNL mai inventează câte o minciună

În fiecare zi de luni, PNL mai inventează câte o minciună care să țină ocupată opinia publică 2-3 zile. M-am săturat de aceeași bandă stricată a PNL care se repetă săptămânal. Orice cetățean poate vedea că nimic din ceea ce au spus, de când au pierdut alegerile parlamentare, nu a fost adevărat.Ce fac ei nu e opoziție, ci circ ieftin.

PSD nu va lua nicio măsură care să ducă la desființarea Pilonului II de pensii. Românii au dreptul să știe care sunt beneficiile dacă țin banii în Pilonul I și II sau doar în Pilonul I, iar apoi au dreptul de a decide unde să-și țină banii de pensii.

Așa-zișii cunoscători de economie din PNL trebuie să mai știe că Pilonul II nu se poate naționaliza, pentru că nu conține fonduri private, ci fonduri publice. Nu se poate naționaliza.

Pilonul II nu se desființează. Fondurile aparțin contribuabililor și nu pot fi desființate. Dimpotrivă, contribuțiile la Pilonul II au crescut în prima lună din 2018, față de ianuarie 2018. Creșterea a fost de aproape 20%, de la 493 milioane lei în ianuarie 2017, la 590 milioane lei în ianuarie 2018.

Prioritățile Guvernului privind Pilonul II de pensii sunt menționate în Programul de guvernare și stau astfel:

Românii au dreptul să știe ce avantaje pot avea de la Pilonul I și de la Pilonul 2. Se va face deci o analiză financiară clară a Pilonului II, astfel încât să se poată face comparația între beneficiile pe care le are cineva care contribuie doar la Pilonul I și cineva care contribuie la Pilonul I și la Pilonul II. Românii trebuie să aibă posibilitatea de a opta unde să își țină banii de pensii.

Nu există intenția nici a Coaliției de Guvernare, nici a Guvernului transferul către Pilonul II a 3,5% din sumele colectate în Pilonul I să fie înlocuit cu o cotă din impozitul pe venit. Fiind vorba de pensii, aceste sume din Pilonul II trebuie să provină din contribuțiile pentru pensie ale românilor.

Suspendarea transferurilor de la Pilonul I la Pilonul II poate avea loc pentru o scurtă perioadă de timp, în momentul în care se vor introduce modificările legislative privind întreg sistemul de pensii. Apariția în lista de priorități a propunerii privind suspendarea Pilonului II este o eroare materială introdusă, suspectez eu, de o persoană pusă de niște oameni ”cu grade” din PNL.

În noile reglementări care vor avea loc în acest an, trebuie protejat interesul contribuabililor români la Pilonul II. Randamentul Pilonului II este sub 4%, cu doar 1 punct procentual peste inflația medie a ultimilor 10 ani. Este sub randamentul de 5,5% pentru titlurile de stat la 10 ani. Deci pentru un român ar fi fost mai avantajos să împrumute statul, decât să țină banii la Pilonul II.

După 10 ani de la aplicarea Pilonului II, cineva care iese la pensie ar primi în medie 5.000 lei – suma medie acumulată de fiecare cetățean în pilonul II (aceasta este suma totală pentru toată perioada de după ieșirea la pensie!).

Va trebui însă așteptată analiza finală și oficială a Guvernului cu privire la sumele colectate și la beneficiile pe care le au românii în Pilonul II.

Adversarii politici ai PSD fac mai nou opoziție cu plângeri penale care, de altfel, sunt scrise în bătaie de joc. Poate chiar ei ar trebui urmăriți penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. E o idee, poate se sesizează un procuror. Incapabili să facă o opoziție constructivă și să elaboreze propriile soluții economice, cei care spun fac opoziție recurg la plângeri penale pe bandă rulantă în încercarea de a bloca acțiunea guvernului, în dezavantajul românilor.

Adversarii invocă plângerea penală în eventualitatea desființării Pilonului II, deși o asemenea ipoteză nu există, dovadă că fac abuz de drept grav. Se încearcă astfel sensibilizarea opiniei publice pentru mediatizarea intensă a unor știri false, cunoscându-se apetitul publicului pentru cătușe și arestări. Legea penală trebuie folosită cu prudență și când se impune, nu ca mijloc de spectacol ieftin care să ia ochii oamenilor de la adevăratele probleme.

Ioan Dîrzu

Deputat

loading...