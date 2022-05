Deputatul Daniel Rusu, ales pe listele AUR, trimis în JUDECATĂ pentru că ar fi dezvăluit pe internet date dintr-o anchetă penală

Deputatul de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, este trimis în judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de compromitere a intereselor justiţiei. Parlamentarul ales pe listele AUR, aflat în prezent în conflict deschis cu preşedintele partidului George Simion, a fost trimis în judecată în luna ianuarie 2022, iar primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 5 mai.

Daniel Gheorghe Rusu este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 277 din Codul penal, alineatul 2: ”Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”.

Dosarul acestuia a trecut rapid prin faza de cameră preliminară. Astfel, în 17 februarie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat ”legalitatea sesizării instanţei, respectiv a rechizitoriului emis de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică”. Parlamentarul a contestat decizia de fond a judecătorului de cameră preliminară. Pe 5 aprilie 2022, tot ICCJ a respins contestaţia acestuia, astfel încât dosarul a primit ”undă verde” pentru judecată.

Daniel Rusu a declarat că dosarul are legătură cu campanie electorală pentru alegerile locale din 2020, când a candidat pentru un nou mandat la funcția de primar în comuna Șpring. ”Am fost acuzat că am adus 80 de moldoveni în comuna Șpring pentru a mă vota. S-a făcut o comisie și s-a constatat că nu există fapta. Până s-a închis dosarul, am avut neglijența de a prezenta acel proces verbal venit de la Procuratură pe internet, în ultima zi de campanie electorală. Prin acea foaie mă disculpam în fața cetățenilor. Riscam să îmi pierd din credibilitatea preitenilor mei. Toată lumea mă suna. Nu am știut că nu este încă închis încă dosarul. Ei au considerat că nu aveam voie să arăt acea hârtie”, a decalarat Daniel Rusu.

Acesta susține că s-a apărat prin faptul că dosarul cu așa-zișii alegători moldoveni nu a început niciodată. ”Nu a existat fapta, dar pentru că am arătat acel adevăr, acea foaie care arăta că nu există la adresele respective nicio persoană venită din afară am fost anchetat și trimis în judecată. Eu zic că e un dosar politic în care se afla adevărul, nu e de corupție sau de altceva. Nu a produs nicun prejudiciu. Nu s-a întâmplat ceva, adică au fugit moldovenii și nu au mai venit la vot. Am încredere în justiție și nu cred că se va merge atât de departe pentru a avea o condmanare”, a completat parlamentarul ales pe listele AUR.

Dorin ȚIMONEA