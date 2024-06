Deputatul Daniel Gheorghe Rusu a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Înalta Curte de Casație și Justiție a validat dosarul

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a validat dosarul penal în care urmeză să fie judecat deputatul de Alba, Daniel Gheorghe Rusu. Acesta a fost trimis în judecată de către Direcția Națională Anticorupție pentru presupuse fapte penale pe care le-ar fi comis în perioada în care era primar în comuna Șpring.

DNA îl acuză pe parlamentarul de Alba, în prezent membru al partidului Forța Dreptei, de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul (4 fapte din care 2 în formă continuată) și participație improprie la fals intelectual, în formă continuată.

Alături de deputat vor mai fi judecați o societatea comercială și administratorul acesteia pentru complicitate la abuz în serviciu. ÎCCJ a constatat, în 17 mai 2024, legalitatea întocmirii rechizitoriului și a administrării probelor și a dispus începerea judecății. Deputatul mai poate contesta această decizie, tot la ÎCCJ. Dacă nu va fi reales deputat, la alegerile aprlamentare din decembrie 2024, dosarul ar urma să fie declinat, cel mai probabil, la Tribunalul Alba.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2016-2020, Daniel Rusu, în calitate de primar al comunei Șpring, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu și ar fi dispus, pe o perioadă de aproximativ șapte luni, ca în timpul programului de lucru mai mulți angajați ai instituției pe care o conducea și angajați ai Filialei Județene Alba a Comunelor din România (delegați să-și desfășoare activitatea în cadrul Primăriei comunei Șpring) să desfășoare, folosind utilaje ale primăriei, lucrări de construire la trei imobile, dintre care două aparțineau acestuia.

Ulterior, acesta ar fi determinat o subordonată să consemneze, fără vinovăție, date necorespunzătoare adevărului, cu ocazia completării foilor colective de prezență. De asemenea, ex-primarul mai este acuzat că ar fi achitat administratorului SC Transilvania Total Invest SRL suma de 82.000 lei reprezentând contravaloarea unor servicii de curățare pășuni în condițiile în care activitățile respective nu ar fi fost executate. Prejudiciul total invocat se ridică la circa 175.000 de lei.

Deputatul a respins acuzațiile și a spus că „faptele sesizate către organele de urmărire penală au fost soluționate prin mai multe soluții de clasare”.

„Am utilizat utilajele aflate în proprietatea UAT Șpring, cu plata contravalorii închirierii lor, fapt dovedit prin înscrisuri, pe care Primăria Șpring nu le-a furnizat pe parcursul urmăririi penale. Nu am obligat niciun angajat al Primăriei Șpring sau al altor entități să plece în timpul programului de serviciu pentru a presta munci în folosul meu personal decât manipulatori utilajelor închiriate.

Am dispus plata unui serviciu prestat conform procesului-verbal de recepție, întocmit de o comisie din care nu am făcut parte, care în prealabil a constatat că pășunea era curățată în proporție de 90%, ulterior societatea prestatoare fiind notificată sub sancțiunea denunțării contractului să finalizeze curățarea, iar ultimul proces-verbal de recepție face dovada că comisia de recepție a constatat efectuarea integrală a lucrării de curățare pășune”, a afirmat parlamentarul.

