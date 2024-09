Deputatul Alin Ignat, candidat la alegerile parlamentare din partea partidului condus de Mircea Geoană, România în Acțiune

Alin Ignat, deputat candidat la alegeri parlamentare din partea România în Acțiune: „Candidez pentru un nou mandat de deputat, la alegerile parlamentare din această iarnă. Pentru decență, seriozitate și rezultate în Parlament.

Am acceptat propunerea de a mă alătura, ca președinte al organizației județene Alba, proiectului România în Acțiune, o platformă de centru, echilibrată, care poate da scânteia renașterii României. Alături de Președintele pe care oamenii îl așteaptă.



La alegerile prezidențiale, îl susțin cu toată convingerea pe Mircea Geoană, care are în mine un partener, pentru că este omul care a dovedit pregătirea, voința, priceperea și valorile necesare unui Președinte cu adevărat dedicat tuturor românilor. Am încredere în decența și seriozitatea lui Mircea Geoană, iar acolo unde întâlnesc valori comune crezului meu în politică, sprijinul meu vine firesc.



Există alternativă la tot ce fac greșit vechile partide în România.



Vă mulțumesc pentru toată încrederea și vă aștept alături de mine. Vă îndemn să intrați în acțiune și să îmi scrieți fără rețineri pentru a ne implica împreună.



Cu decență și seriozitate batem aroganța și renaștem România.



Avem treabă de făcut.”

