Deputat PNL de Alba, Florin Roman: ”Sclavia modernă trebuie să dispară”

Proiectul de lege pe care l-am inițiat împotriva sclaviei moderne, mai ales când este făcută împotriva copiilor și a persoanelor cu dizabilități, a trecut de Senatul României (Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal – http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16526)

Consider că nicio pedeapsă nu este prea mare atunci când este vorba despre asigurarea unei securități și a unei vieți normale a minorilor. În acest sens, am propus modificarea a două articole din Codul penal, astfel: art. 214 – ”Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice sau psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau amendă” și art. 215: ”Fapta maiorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor social, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”.

Suferința copiilor, folosiți fără nici un scrupul de rețelele de traficanți, nu poate fi cuantificată în bani. Din acest motiv, am propus înăsprirea pedepselor pentru stârpirea sclaviei moderne. În plus, imaginea acestor suflete chinuite are un impact negativ asupra întregii societăți românești!

Prin adoptarea acestui proiect în Senat s-a făcut doar un prim pas, dezbaterea din Camera Deputaților fiind decisivă pentru aceste persoane care sunt folosite fără nici o jenă pentru obținerea unor venituri ilegale.

Deputat PNL Florin Roman