Deputat PNL Claudiu Răcuci: Vitamina D pentru copiii cu stomacul gol este demonstrația disprețului PSD-ALDE față de români

Deputatul PNL Claudiu Răcuci critică în termeni foarte duri modul în care Liviu Dragnea a impus supușilor săi din PSD-ALDE să își bată joc de banii din bugetul de stat pe 2019, risipindu-i pe tot felul prostii, în vreme ce țara are nevoie de atât de multe lucruri importante:

„Dispreț, aroganță și cinism. Așa poate să fie catalogată atitudinea celor care guvernează România, mai ales atunci când PSD și ALDE își bat joc de munca românilor, pentru că banii din buget sunt strânși din buzunarele noastre.

După ce au întârziat bugetul peste 3 luni, au prezentat Parlamentului un proiect improvizat, plin de fisuri, care va crăpa în primele 2-3 luni după ce va fi aprobat. Sunt prinse în capitolele bugetare atâtea cheltuieli inutile, încât mai bine de un sfert din banii publici se duc pe orice, numai pe ceea ce are nevoie România nu.

Acest lucru se datorează incompetenței miniștrilor PSD-ALDE și deciziilor lui Dragnea, care ne ia pe toți peste picior că el taie bani de la siguranța națională ca să dea copiilor Vitamina D. Nu este o glumă, ci bătaia de joc la care supune Dragnea toată țara. Să dai Vitamina D unor copii care merg la culcare cu stomacul gol este un lucru care nu mai are nevoie de niciun comentariu. Dragnea râde de noi toți. Noi am propus să se aloce bani pentru Programul After school și Masă caldă la școală, însă Dragnea și Teodorovici au dat ordin expres ca să nu treacă aceste propuneri.

Au fost în stare să respingă până și amendamentul formulat de mine în legătură cu pregătirea vizitei istorice a Sanctității Sale, Papa Francisc, pentru că autoritățile locale nu au bani suficienți ca să organizăm cum se cuvine vizita de la Blaj. Solicitasem o sumă extrem de mică pentru buget, dar care ar fi însemnat enorm pentru autoritățile locale de la Blaj, pentru că și anul acesta primăriilor li se dau bani mai puțini pentru investiții și dezvoltare.

Așadar, pentru adevăratele probleme ale copiilor, ale bătrânilor, ale veteranilor și persoanelor cu handicap bugetul nu are bani. Pentru șmecheriile și jonglerii lui Dragnea se găsesc, însă, întotdeauna bani, de parcă bugetul de stat ar fi proprietatea lor.” (Z.U.)

Claudiu-Vasile RĂCUCI – Deputat PNL de Alba