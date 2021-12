Departamentul pentru Situații de Urgență: Testele de salivă au plecat către inspectoratele școlare din țară

Avertismentul lui Elon Musk, cel mai bogat om al lumii: „Civilizația se va prăbuși, rețineți cuvintele mele”

Fondatorul Tesla și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, este de părere că civilizația umană se va prăbuși și totodată va dispărea dacă pamenii nu vor face mai mulți copii.

Acesta contrazice părerile specialiştilor care sunt de părere că sunt prea mulţi oameni pe Pământ, pentru ca situaţia globală să mai poată fi gestionată eficient.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal, Elon Musk a declarat că civilizaţia umană ar putea dispărea dacă se continuă acest trend.

„Nu sunt suficienți oameni, nu pot să subliniez suficient acest lucru. Și totuși, atât de mulți oameni cred că sunt prea mulți pe lume și cred că populația crește necontrolat. Este complet opus”, a declarat Elon Musk.

„Rețineți cuvintele mele!”

Un studiu realizat de Universitatea Lund din Suedia, în 2017, a arătat că un copil venit pe lume în ţările dezvoltate lasă o amprentă de carbon uriaşă. În acest sens, autorii studiului au recomandat ca oamenii să aibă cât mai puţini copii posibil pentru a reduce astfel emisiile de gaze cu efect de seră şi pentru a proteja planeta.

„Cred că unul dintre cele mai mari riscuri pentru civilizație este rata scăzută a natalității și scăderea rapidă a natalității. Dacă oamenii nu vor avea mai mulți copii, civilizația se va prăbuși, rețineți cuvintele mele”, a spus el.

Întrebat dacă acesta este motivul pentru care are mulţi copii, Elon Musk a răspuns amuzat: „Încerc să dau un exemplu bun. Trebuie să pun în practică ceea ce spun”.

Elon Musk are alţi cinci fii, născuţi prin fertilizare in vitro, din prima lui căsătorie, cu Justine Wilson (2000-2008) și încă un copil, pe X AE A-12, pe care-l are cu artista Grimes

În acest moment, populaţia globală este 7,9 miliarde de oameni.

Elon Musk a scris că-și dă demisia de peste tot

Elon Musk, director la Tesla şi la SpaceX, Elon Musk, a anunţat într-un tweet că ar putea renunţa la locurile sale de muncă, fără a oferi detalii cu privire la poziţiile la care ar putea renunţa sau cât de serios este în legătură cu schimbarea, pentru a deveni influencer.

„Mă gândesc să renunţ la locurile mele de muncă şi să devin un influencer cu normă întreagă wdyt”, a scris Elon Musk pe Twitter, folosind o abreviere pentru „ce credeţi?”.

În urma mesajului său, acţiunile Tesla au scăzut cu peste 1% la începutul şedinţei de vineri.

Musk are reputaţia de a face declaraţii surprinzătoare pe Twitter, unde are peste 65 de milioane de urmăritori. Luna trecută, el a iniţiat un sondaj pe site-ul de microblogging, întrebând oamenii dacă ar trebui să vândă 10% din participaţiile sale la Tesla, sondaj pe care votanţii l-au susţinut.

Elon Musk, plan uriaș pentru 2022

„Sperăm să avem acest lucru cât de curând, ținta noastră sunt oamenii care au leziuni grave ale măduvei spinării. Anul viitor, suntem în așteptarea aprobării FDA.

Înlocuirea neuronilor defecți sau lipsă cu cipuri este modul corect de a gândi. Multe probleme pot fi rezolvate doar punând semnale între neuronii existenți”, a mai spus Elon Musk, în același interviu.

Progresul se va accelera când vom avea astfel de dispozitive care să-i ajute pe oameni, foarte curând, conform lui Musk.

Cum a ajuns Elon Musk bogatul lumii. Totul de la Tesla, Space X și PayPal, până la „păcăleala” cu Dogecoin: Viitorul banilor, va cuceri toată lumea

La 49 de ani, Elon Musk este al doilea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 183,9 miliarde de dolari, potrivit Indicelui Miliardarilor Bloomberg.

La începutul anului 2021, Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, a devenit cel mai bogat om din lume, însă, după șase săptămâni, a fost detronat de către Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Deși pandemia de COVID-19 a adus pierderi enorme în economiile mondiale, bogații lumii s-au îmbogățit, iar averile lor au crescut și cu 31%, ajungând la colosala sumă de 7.600 de miliarde de dolari.

În ceea ce-l privește pe Elon Musk, averea sa de la începutul anului 2020 era estimată la 27 de miliarde de dolari, însă creșterea acțiunilor Tesla și generosul pachet de venituri din ultimele luni au adăugat la averea lui peste 150 de miliarde de dolari.

Încă din prima lună a anului 2021, datorită acțiunilor pe care acesta le avea la Tesla, a reușit să adune până la 202 miliarde de dolari.

Cum a ajuns Elon Musk în topul celor mai bogați oameni din lume: Tesla, Space X, PayPal, Dogecoin, Zip2

Elon Musk a fost dintotdeauna un antreprenor de succes, care avea visuri mari și pe care știa că le va realiza mai devreme sau mai târziu.

Bazându-se pe o echipă operațională extrem de bine pregătită, Elon Musk a reușit că construiască proiectele la care a visat și care l-au adus trepatat în topul bogaților lumii.

Chiar dacă mulți cred că este doar un afacerist, e bine de știu că Elon Musk este fizician, inginer, designer și proiectant industrial, inventator și inovator, programator și creator de software, antreprenor tehnologic și filantrop, CEO pentru diferite companii, demosntrându-și și cultivându-și cunoștințele și capacitățile antreprenoriale.