Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026

Bogdan Ilea

Publicat

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Petrecerea Divorțaților

Întreruperile programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

  • 1 BLAJ, Strada CLUJULUI partial 28/10/2026 09:00 – 28/10/2026 17:00 

Nu sunt întreruperi programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026.

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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