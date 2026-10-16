DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
- 1 BLAJ, Strada CLUJULUI partial 28/10/2026 09:00 – 28/10/2026 17:00
Nu sunt întreruperi programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026.
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ În acest sfârșit de săptămână, Jandarmii din Alba vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la evenimente sportive și recreative desfășurate pe raza județului. Efectivele vor acționa la: Baza sportivă „Groapa Rotundă” din Micești, unde […]
Tânăr de 24 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în Miercurea Sibiului: Ce au descoperit oamenii legii
Tânăr de 24 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în Miercurea Sibiului: Ce au descoperit oamenii legii Un tânăr de 24 de ani, din județul Alba, s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști pe DN 1, în Miercurea Sibiului. În […]
Femeie din județul Olt, condamnată la închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prinsă la Alba Iulia. Cât va sta după gratii la Penitenciarul Aiud
Femeie din județul Olt, condamnată la închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prinsă la Alba Iulia. Cât va sta după gratii la Penitenciarul Aiud O femeie de 32 de ani, din județul Olt, condamnată la un an de închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, a fost depistată și reținută de polițiști, miercuri, 15 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Noul Tesla Roadster a fost prezentat: Cum arată mașina care zboară, se răsucește în aer și sare peste alte vehicule
Noul Tesla Roadster a fost prezentat: Cum arată mașina care zboară, se răsucește în aer și sare peste alte vehicule...
Florin Roman neagă că ar fi fost implicat într-o altercație cu un alt deputat, Ionel Bogdan: „Este o invenție 100%. Solicit retragerea acestei știri false!”
Florin Roman neagă că ar fi fost implicat într-o altercație cu un alt deputat, Ionel Bogdan: „Este o invenție 100%....
Știrea Zilei
Video | Zona Lacului Chereteu se transformă pas cu pas într-un parc tematic modern. Primarul Blajului: „Este un proiect pilot la care ținem foarte mult și în care punem mult suflet”
Zona Lacului Chereteu se transformă pas cu pas într-un parc tematic modern. Primarul Blajului: „Este un proiect pilot la care...
29 octombrie 2026 | Levi Polgar ar urma să primească titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”: Va participa ultramaratonistul la ceremonie?
Levi Polgar ar urma să primească titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”: Va participa ultramaratonistul la ceremonie? În...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 17-18 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele din județ În...
Politică Administrație
Foto | Trotuare modernizate în zona Electrica din Alba Iulia. Primar: „Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane”
Trotuare modernizate în zona Electrica din Alba Iulia. Primar: „Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane” Lucrările de amenajare a trotuarelor...
Ce prevede programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu: Pensii indexate, taxe schimbate, extinderea programului ,,Masă sănătoasă”, 2.000 de kilometri de autostrăzi și investiții de miliarde
Ce prevede programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu: Pensii indexate, taxe schimbate, extinderea programului ,,Masă sănătoasă”, 2.000 de kilometri...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...