Declarații optimiste ale Ministrului Transporturilor: Există un scenariu să ajungem spre 300 de km de autostradă dați în circulație până la finalul lui 2024

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a declarat în cursul zilei de miercuri faptul că la finalul anului 2024, minimul numărului de kilometri de autostradă care să fie dați în circulație ar urma să fie 200, însă există un scenariu optimist să ajungem aproape de 300 de kilometri, însă nu ar fi vorba de finanțare sau alte motive, ci și de anumite condiții meteo.

”În cei 30 de ani de după Revoluţie, statul român a rămas dator a rămas dator cu multe, dar printre primele datorii neonorate este cea legată de infrastructură. Lucrurile în acest domeniu au mers prost, chiar foarte prost şi nu trebuie să facem noi comparaţie cu ţări mai dezvoltate, ci cu unele din jurul nostru, să vedem cât s-a dezvoltat această reţea de transport. Lucrul ăsta trebuie să se schimbe indiferent de Guvern, indiferent de ministru, de culoarea guvernului, de preşedinte”, a spus Sorin Grindeanu.

Ministrul a continuat în aceeaşi notă, precizând că, şi dacă nu se ajunge la 300 de km, cu siguranţă va fi depăşită borna de 200.

”Eu am spus că până la finalul anului viitor, şi am spus asta în repetate rânduri, adică 2023 şi 2024 minimul de kilometri pe care să-l dăm în circulaţie să fie de 200. Eu vă asigur că până la finalul anului 2024 acest lucru se va întâmpla. Ba chiar, din contră, sunt cât se poate de sigur, având săptămânal şedinţe cu cei de la CNAIR, de progres, pe fiecare şantier în parte, am şi fost să văd mare parte din ele, acest număr, de 200 până la sfârşitul lui 2024 va fi depăşit. Cert”, a arătat ministrul, potrivit News.ro.

Grindeanu a menţionat că există un scenariu optimist, pentru că ”nu e vorba de finanţare sau de alte lucruri, ci şi de anumite condiţii meteo”.

”Există un scenariu optimist să ajungem în aceşti doi ani spre 300 ( de kilometri de autostradă, nr) şi putem detalia. Dar eu vreau să fiu realist, am spus că până la finalul lui 2024, minimul numărului de kilometri care să fie daţi în circulaţie să fie 200, şi îmi menţin acest lucru, ceea ce înseamnă de zece ori mai mult faţă de media de după Revoluţie”, a arătat Sorin Grindeanu.