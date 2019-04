Decizie importantă pentru MAME. Ce se întâmplă cu indemnizația de creștere pentru al doilea copil

Deputații au luat o decizie importantă pentru mame. Ei au stabilit ce se va întâmpla cu banii primiți în cazul celui de-al doilea copil.

Indemnizaţia de creştere pentru al doilea copil nu va fi mai mică decât indemnizaţia pentru primul. Această decizie a fost luată, miercuri, de deputați, care au aprobat un proiect de lege în acest sens. Potrivit explicațiilor oferite de Andrea Csep (UDMR), suma primită de părintele care intră în concediu de maternitate a doua oară şi în mai puţin de 12 luni de la terminarea primului concediu nu va fi mai mică decât suma pentru primul copil.

„În ultima vreme, am purtat destule discuţii cu mamele şi mi-au zis că există o discriminare privind primul concediu de creştere a copilului, indemnizaţia primită în primul concediu de creştere a copilului versus indemnizaţia primită pentru al doilea copil. Pentru părintele care se reîntoarce în câmpul muncii după cei doi ani de creştere a copilului şi rămâne iarăşi gravidă şi trebuie să nască în mai puţin de un an de zile, indemnizaţia de creştere a copilului este calculată din cei 85% care s-au primit şi pentru primul copil, plus suma respectivă timp în care a lucrat. Modificarea legislativă elimină acest demers discriminatoriu şi priveşte ca suma primită de părintele care pleacă în mai puţin de 12 luni de la terminarea primului concediu de creştere a copilului să nu fie mai mică decât suma primită pentru primul copil”, a comentat Andrea Csep.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Sursa: capital.ro