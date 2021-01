De PATRU ori mai mulți elevi, cu riscul de a avea mediile neîncheiate, decât în anii trecuți. Ce soluții oferă Ministerul Educației

Față de numărul mediu al elevilor care rămâneau cu situția neîncheiată anii trecuți, de 15 mii, acum este vorba despre un număr de 4,3 ori mai mare, 65 de mii.

Circa 65 de mii de elevi sunt în situația de a nu avea media încheiată pe Semestrul I, de peste 4 ori mai mulți ca anul trecut, anunță Ministerul Educației. Instituția mai spune că a decis, după o ședință cu inspectorii școlari generali, prelungirea perioadei de încheiere a mediilor până la opt săptămâni în semestrul al II-lea

Your browser does not support the video tag.

În comunicatul publicat, ministerul Educației susține că este vorba despre elevi care nu au avut dispozitive sau internet pentru acces la școala online.

”La acest moment, conform datelor transmise de către unitățile școlare, prin intermediul inspectoratelor școlare județene/ISMB, se estimează că un număr de cca.65.000 de elevi se află în situație de risc cu privire la neîncheierea mediei pe semestrul I din cauza imposibilității de acces la resursele tehnologice – factor principal, la care se adaugă și alte motive precum neparticiparea la cursuri, situații medicale etc. Trebuie avut în vedere că, în ultimii ani, numărul elevilor care se aflau anual în această situație era de aproximativ 15.000.

Măsurile necesare identificate până în acest moment sunt:

Desfășurarea de activități remediale pe parcursul semestrului al II-lea, cu identificarea surselor de finanțare pentru plata cadrelor didactice;

Prelungirea perioadei de încheiere a situațiilor școlare neîncheiate în semestrul I, de la patru până la opt săptămâni de la revenirea la cursuri în semestrul al II-lea;

Posibilitatea încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul orelor alocate săptămânal fiecărei discipline”.

Ministrul Educației a prefațat această decizie printr-o declarație dată duminică seara: “În funcție de amploarea rezultatului va trebui să stabilim măsurile remediale. Va trebui să modificăm, spre exemplu, regulamentul de organizare și funcționare, care dă dreptul profesorilor să încheie media pe semestrul I cel mai târziu la 4 săptămâni de la începerea semestrului II, 8 februarie până pe 7 martie, sunt cele 4 săptămâni.

Și, pentru a avea timp ca acele acțiuni remediale să se poată face o lună-două luni, va trebui să decălam acest termen legal pe care profesorii îl au la dispoziție pentru a încheia mediile în așa fel încât să încheie mediile după ce ai reușit să repare ceea ce au pierdut și să ai un rezultat în favoarea elevului”, a spus Cîmpeanu.

Sursa: edupedu.ro