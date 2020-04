De mâine toți abrudenii vor fi OBLIGAȚI să poarte măști: Măsuri anti-COVID-19 ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Într-o postare pe pagina sa de facebook, primarul Abrudului, Nicolae Simina, a detaliat ce măsuri se vor lua la nivelul orașului în contextul pandemiei de COVID-19. Una din cele mai importante măsuri este obligativitatea purtării măștilor de protecție.



„Având în vedere faptul că în ultimele 3 zile au fost confirmate pozitiv COVID-19 7 persoane de pe raza UAT Abrud, astăzi am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență Abrud.

Am văzut o parte din postările de pe această rețea de socializare. Nu am timp și poate nici nu doresc să răspund la acuzațiile nefondate care mi se aduc.

Dragii mei, vă rog să înțelegeți că acum, mai mult ca oricând, trebuie să lăsăm răutățile, să fim uniți, să ne ajutăm, să ne încurajăm. nu trebuie să intrăm în panică. Este o gripă care este foarte contagioasă. Se tratează. Nu trebuie să ne panicăm.Vă rog să respectați deciziile care se iau la nivel local și național.

Nu am dormit, așa cum ne acuză unii. Am luat toate măsurile legale. Am dezinfectat căile de acces, vom intensifica această actiune.

Peroanele care au fost confirmate pozitiv sau incerte, au fost izolate imediat. Există o metodologie care trebuie respectată. Nu avem voie să dăm numele celor depistați pozitiv sau incerți. Colaborăm foarte bine cu Poliția orașului Abrud, Spitalul Abrud, medicii de familie, Direcția de Sănătate Publică Alba. Doresc să le mulțumesc pe această cale.

Extinderea sau limitarea pandemiei, depinde de noi toți. Vă doresc multă sănătate!”, a scris Nicolae Simina, primarul orașului Abrud.