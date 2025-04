De ce recomandă economistul Radu Georgescu să se stea departe de imobiliare: ”În următorii ani vom vedea scăderi cu 50% la prețurile apartamentelor”

Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare în mediul online de ce nu este momentul de a investi în imobiliare și cum va fi posibil ca în următorii ani să vedem scăderi cu 50% la prețurile apartamentelor.

”În ultimii 3 ani am recomandat clienților CFO Network și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale să stea departe de imobiliare. Am explicat că este un moment prost să cumperi apartamente, contrar youtuberilor și tiktokerilor care recomandau investițiile imobiliare.

Am explicat că va urma o scădere a prețurilor de până la 50%. Am spus aceste lucruri din perspectiva unui tip care lucrează de 20 de ani în departamente financiare. Am văzut sute de executări silite de apartamente, am văzut sute de familii care au avut mari probleme financiare din cauza creditelor imobiliare. Am văzut zeci de falimente de firme generate de investițiile imobiliare.

Ca persoană fizică, singurul lucru care te poate băga în faliment, este creditul imobiliar. Dacă nu mă crezi, încearcă să nu plătești 2-3 rate la bancă.

De asemenea, cele mai mari falimente de firme pe care le-am văzut au fost provocate de investițiile în imobiliare. De fiecare dată când un coleg îmi cere un sfat, îl rog să-mi arate un grafic, un grafic face cât 1.000 de cuvinte.

Să înțelegem în ce stadiu este piața imobiliară din România.

Să începem: în poza de la articol sunt evoluțiile acțiunilor pentru 3 companii listate la bursa de la București. O companie este un dezvoltator imobiliar, una este o firmă care construiește apartamente și apoi le închiriază, iar alta este o firmă care cumpără apartamente în faza de proiect și le vinde ulterior.

Am atașat evoluția acțiunilor pe ultimii 5 ani. În ultimii 2 ani, acțiunile sunt în picaj. Toate au scăderi de peste 50%!! Woow!! Magie? Am un glob de cristal? Pot să văd în viitor? Nu, doar înțeleg cum funcționează economia.

Explic ce s-a întâmplat: În perioada 2020-2023 a fost o anomalie economică. Dobânzile de referință ale băncilor centrale au fost aproape de zero %. Acest lucru a dus la scumpirea apartamentelor deoarece mulți oameni au licitat pe baza creditelor bancare, bula imobiliară a crescut accelerat.

Acum dobânzile sunt la valori ridicate, puțini oameni mai pot cumpăra apartamente. Bula imobiliară se sparge. Primele afectate sunt firmele din imobiliare. Toate fondurile de investiții și-au vândut acțiunile din firmele imobiliare.

Știu oameni care au pierdut în 2 ani 50% din banii investiți în imobiliare. Probabil au ascultat de youtuberii si tiktokerii care recomandau investițiile imobiliare.

Acum, toată lumea înțelege că România va trece în următorii ani printr-o corecție fiscală și monetară. Acest lucru va însemna un ac și mai mare pentru piața imobiliară.

În următorii ani vom vedea scăderi cu 50% la prețurile apartamentelor. Cei care m-au ascultat și au avut răbdare, vor putea cumpăra apartamente la prețurile din anii 2015-2018. În această perioadă este foarte important să ai un contabil bun în firmă sau familie. El te va ghida prin turbulențele economice. Bonus, îți va proteja banii”, a scris Georgescu pe Facebook.

