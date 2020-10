De ce au murit tineri bolnavi de COVID-19, dar fără alte boli asociate. Declarația doctorului Virgil Musta

Cinci pacienti ajunsi, de la inceputul pandemiei, la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara cu COVID-19, fara a avea boli asociate, au murit. Doctorul Virgil Musta a venit însă cu o explicație pentru acest fenomen.



Doctorul Virgil Musta a declarat, pentru adevarul.ro, ca in cazul celor cinci decese a fost vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 40 si 50 de ani in cazul carora medicii au constatat ca au facut ceea ce se numeste o „furtuna de citokine” (reactie care duce la agravarea brusca a bolii).

Doctorul Musta, a mai declarat pentru sursa citata ca toti cei cinci pacienti au avut in comun doua lucruri. „Primul a fost ca au venit tarziu la spital. Toti venisera dupa o saptamana in care starea generala a fost buna si au venit in momentul in care s-a agravat starea de sanatate.

Se stie ca in a cincea – a saptea zi exista riscul de agravare brusca a starii de sanatate. Din pacate, toti au stat acasa spunand ca au o forma usoara, ca nu e problema si au venit cand au inceput sa se desatureze, cand leziunile pulmonare erau de peste 70 la suta. De aceea, aceasta evaluare care se face, biologica, ar fi bine ca lumea sa o faca pentru ca poti depista din timp modificarile care duc la forme severe”, a explicat medicul Virgil Musta.

Doctorul Musta a mai aratat ca in urma consultarii dintre medici s-a constatat ca cei cinci pacienti morti fara a avea comorbiditati „erau fie anxiosi, fie depresivi”. „Se stie ca anxietatea si depresia sunt factori favorizanti in scaderea imunitatii.

De aceea, pe sistemul acesta functioneaza si placebo. Se stie ca in bolile infectioase, dar nu numai, pacientii care sunt optimisti si au o gandire pozitiva au evolutie mai buna. In lume, sunt cateva studii in care evalueaza pacientii si ii trateaza cu anxiolitice sau antidepresive”, a mai declarat Virgil Musta pentru adevarul.ro.

Din cei peste 1.500 de pacienti care au fost internati cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, 1.370 au fost vindecati, iar 141 au murit. Dintre acestia, cinci au fost pacienti sub 50 de ani, fara boli asociate.