De ce a ieșit certificatul verde la locul muncă de pe lista de urgențe a Coaliției. Klaus Iohannis a vorbit despre presiunea publică

Acțiunea „Foc de artificii” în Alba, desfășurată de polițiști, pentru creşterea siguranţei cetăţenilor

Acțiunea „Foc de artificii”, desfășurată de polițiștii din Alba în această perioadă, pentru prevenirea oricăror evenimente negative, generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice.

Până în luna ianuarie 2022, în baza planului naţional de acţiune ”Foc de artificii”, poliţiştii specializați în domeniul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfăşoară acţiuni specifice, pe raza întregului judeţ, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice.

Scopul acestor activităţi este creşterea siguranţei cetăţenilor, prin activităţi care să prevină producerea evenimentelor nedorite, generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba readuce în atenția cetățenilor câteva aspecte legate de obiectele cu conținut pirotehnic.

Articolele pirotehnice de tip petardă, încadrate în categoria P1 nu sunt destinate a fi folosite în scop de divertisment, utilizarea acestora fiind permisă în cazuri deosebite, de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice, de către fermieri sau de alte categorii profesionale ce utilizează astfel de articole pirotehnice în scop tehnic.

De asemenea, persoanele juridice autorizate nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate.

Totodată, persoanele juridice nu pot comercializa articole pirotehnice din categoriile F2-F4.

În conformitate cu legislația în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului de poliţie judeţean pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Referitor la persoanele fizice, atragem atenția că acestea, dacă au vârsta de peste 18 ani, pot deține și folosi în scop de divertisment doar articole pirotehnice din categoria F1, pe tot timpul anului.

Articolele pirotehnice din categoriile F2-F4, P.1, P.2, T.1 și T.2 nu pot fi confecționate, importate, comercializate sau folosite de către persoanele fizice în scopuri de divertisment.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

În paralel cu activităţile de control ce sunt efectuate, în această perioadă, este derulată şi o campanie preventivă ce are ca scop informarea cetăţenilor în legătură cu riscurile la care se expun în cazul în care deţin ilegal sau folosesc, în mod necorespunzător, obiecte cu conţinut exploziv. Cetățenilor le sunt făcute recomandări utile siguranţei lor şi le sunt puse la dispoziţie materiale informative.