Date ilare în dreptul Metalurgistului Cugir pe Wikipedia: “Club fondat în anul 1 d.Hr. de Iisus Hristos și Sfântul Spirit”!

Date ilare existente pe Wikipedia în dreptul Metalurgistului Cugir, formația de sub Drăgana. Astfel, din motive care ne scapă, gruparea “roș-albastră”, cea mai longevivă formație din Alba în eșalonul terț în ultimii ani, are trecute în dreptul său elemente care îndeamnă mai degrabă la o reacție de “râsu’-plânsu’”, cum ar fi data fondării (1500 i.Chr.), nume precedente (CSO CUJIR), sau sezonul actual (Ligue 1 – Joacă și în Champions League când are chef).

O situație remarcată de istoricul albaiulian Marius Rotar, care într-o postare în mediul online a amendat actuala stare de fapt, într-un mod ironic.

“Pentru mulți Wikipedia este un fel de Biblie prin care rezolva în 30 de secunde probleme existențiale, istorice, medicale etc., dând lecții altora, care au studiat sistematic un domeniu. Nu zic ca nu este utilă Wikipedia, însă trebuie luată cu rezerve. Așa, de pilda, Wikipedia ne zice că echipa de fotbal Metalurgistul Cugir a fost fondată în „anul 1 dHr de Iisus Hristos și Sfântul Spirit”. Măi, să fie! Eu credeam că la Cugir, pe vremea aceea, dacii erau cei mai mari fotbaliști. Napoleon Săvescu sigur știe..”, este mesajul lui Marius Rotar.

În realitate, Metalurgistul Cugir, una din grupările de tradiție din județul Alba, s-a înființat în 1939, iar în 2008 s-a reluat activitatea, pentru ca în 2013 să acceadă în Liga a 3-a, unde va bifa a 7-a prezență consecutivă.