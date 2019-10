Darurile toamnei: Dovleacul, de ce ce ar trebui să-l mănânci zi de zi, dar cu măsură

Nutriționiștii ne sfătuiesc să ne hrănim cu fructe și legume de sezon și deși suntem tentați să credem că în această perioadă de sfârșit de toamnă opțiunile sunt limitate, există o legumă pe care mulți dintre noi o considerăm ornamentală mai ales in perioada Halloween-ului, aceasta fiind dovleacul.

Sursă importantă de betacaroten, asemenea morcovului dovleacul are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, este anticancerigen și antidiabetic.

Dovleacul ajută la curele de slăbire, fiind sarac in calorii. Favorizeaza digestia si previne depunerea grasimilor, datorita unui continut mic si rar de vitamina T. In plus, dovleacul stimuleaza activitatea rinichilor, are actiuni diuretice si favorizeaza eliminarea apei in exces din organism.

Regleaza glicemia si tine nivelul colesterolului sub control, prevenind diabetul si afectiunile inimii. Tot legat de sistemul cardiovascular, substantele active din dovleac imbunatatesc circulatia sangvina periferica si previn agravarea unor afectiuni cardiovasculare degenerative.

Dovleacul contine o cantitate mare de vitamina A, 100 de grame din aceasta leguma oferindu-ne nu mai putin de 70% din necesarul zilnic. Printre altele, vitamina A este vitala pentru sanatatea mucoaselor, a ochilor, pielii, parului si unghiilor. Impreuna cu vitamina E, aceasta previne imbatranirea pielii si aparitia ridurilor.

Poti consuma dovleac si daca suferi de anemie, de oboseala cronica sau in perioadele foarte stresante. Dovleacul are efecte benefice si in caz de insomnie, depresie, nervozitate si anxietate. Actioneaza la nivel cerebral cu efect antiinflamator, calmant si tonic, calmand migrenele si imbunatatind memoria.

Dovleacul este una dintre putinele legume care actioneaza si la nivel hormonal, cu beneficii atat pentru femei, cat si pentru barbati. Creste libidoul, regleaza nivelele hormonale, calmeaza durerile menstruale si imbunatateste fertilitatea in cazul ambelor sexe.

Dovleacul are efecte antimicotice, anticancerigene, antiseptice si antivirale. Sustine sistemul imunitar, combate infectiile din organism si favorizeaza regenerarea celulara, in special la nivelul ficatului.

În funcție de soi și preferințe, dovleacul poate fi consumat crud, copt, fiert, sub formă de plăcinte, tarte, shakeuri, salate şi supe. Exista persoane care il consuma si crud, desi gustul in acest caz nu este foarte placut.

Oricum alegeți să preparați dovleacul, nu uitați sa-i păstrați semințele, o adevarată comoară în interiorul acestuia. Sunt pline de proteine, magneziu, potasiu și zinc, cu efect binefăcător pentru prevenirea anumitor tipuri de cancer, reducerea colesterolului, opresc mărirea glandei prostatice, scad riscul apariției pietrelor la rinichi și ajută chiar la prevenirea depresiei. Așadar, gustarea perfectă pentru a înlocui chipsurile sau alte rontăieli de seara.

Însă, trebuie să aveți grijă cât consumați. În cantităţi mari, betacarotenul nu este toxic, însă consumul excesiv poate conferi pielii o culoare gălbuie, proces numit „carotenemie“. Această colorare este inofensivă şi pielea ta va reveni foarte uşor la normal.

Iar daca vrei sa pastrezi dovleacul si in timpul iernii, el trebuie tinut intreg la temperaturi scazute sau taiat in bucati mai mici in congelator.