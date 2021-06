Dacă va avea asigurată finanțare, CSU Alba Iulia va reveni pe prima scenă a baschetului feminin românesc!

Conform informațiilor pe care le deținem, dacă va fi asigurată finanțarea dinspre autoritățile locale și județene, de la toamnă Alba Iulia va reveni pe prima scenă a baschetului feminin autohton.

În această perioadă s-au purtat discuții pe tema reînființării echipei din Cetatea Marii Uniri între reprezentanții Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, ai Primăriei municipiului Alba Iulia și ai Consiliului Județean Alba, în ideea asigurării unui buget decent pentru prezența în Liga Națională. În principiu, dacă toate lucrurile se vor așeza pe direcția dorită, s-ar discuta de o finanțare, în cote egale, ajungându-se undeva la o sumă de peste 200.000 de euro (fiecare entitate ar contribui cu aproximativ 350.000 de lei).

*Miroslav Popov ar reveni pe banca tehnică

Antrenorul Miroslav Popov, actualmente la Phoenix “Simona Halep” Constanța, este opțiunea pentru banca tehnică, în cazul în care proiectul se va rezolva favorabil, respectiv Alba Iulia să reapară pe harta baschetului autohton începând din stagiunea viitoare.

“Noi am depus proiect în vederea finanțării și așteptăm, până la finalul lunii, să vedem în mod oficial care sunt sursele de finanțare. Proiectul înseamnă o implicare serioasă a celor trei părți, iar în funcție de ce vor reuși în plan financiar o să stabilim și strategia din punct de vedere baschetbalistic. Am și discutat cu Miroslav Popov pe această temă, i-am transmis să mai aștepte până să semneze cu o altă echipă”, a spus Bogdan Duma, președintele CSU Alba Iulia. Sârbul (63 de ani) a fost la CSU Alba Iulia timp de 4 ani, în perioada 2013-2017, ulterior preluând echipa națională a României de baschet feminin.

*Revenire după 3 ani

În 2018, CSU Alba Iulia a abandonat la nivel de baschet feminin, fotbalul fiind noul sport de echipă susținut din acel moment de Universitatea “1 Decembrie 1918” începând din stagiunea 2018/2019, cu o formație înscrisă în Liga a V-a, care a promovat imediat și ulterior și-a propus să ajungă pe a treia scenă! Echipa din Cetatea Marii Uniri evoluase neîntrerupt în primul eșalon, sub panou, în ultimul deceniu, începând din 2008, exceptând stagiunea 2016-2017, când din postura de vicecampioană națională, din motive financiare, s-a preferat a doua scenă. După un an de pauză, “alb-albastrele” au revenit în elită, dar a urmat un sezon dezolant, cu multe probleme, încheiat pe penultima poziție dintre cele 9 competitoare, motiv pentru care s-a aruncat prosopul și s-a mers spre “sportul rege”! C

SU Alba Iulia a avut patru sezoane consecutive în “careul de ași” al competiției feminine interne, ajungând pe locul secund în urmă cu cinci ani, s-a câștigat în două rânduri Liga Europei Centrale (2014 și 2016) și a jucat două finale în Cupa României (2013 și 2015)! “Vom continua și cu fotbalul, în intenția de a alcătui o echipă bună de Liga a 4-a, prin care să creștem tineri jucători”, a confirmat Bogdan Duma.