Curtea de Apel a pronunţat sentinţa definitivă în dosarul morţii unui muncitor pe şantierul autostrăzii Sebeş – Turda

În 18 decembrie, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat sentinţa definitivă într-un dosar în care a fost judecat un angajat al unei societăţi care a desfăşurat activităţi de construcţie pe autostrada Sebeş – Turda.

Dosarul se referă la un accident de muncă care a avut loc în decembrie 2014 și s-a soldat cu moartea unui bărbat de 56 de ani. Cauza a fost trimisă în judecată în octombrie 2016, după aproape doi ani, iar prima decizie a fost pronunţată la Judecătoria Aiud, în februarie 2018.

Victima, din Vinţu de Jos, era angajat al unei societăţi comerciale ce desfaşura lucrări pe şantierul autostrăzii. Acesta a fost prins sub o placă metalică cu dimensiunea 3,5 x 2 metri şi a decedat. Cercetările efectuate ulterior au scos în evidenţă vinovăţia societăţii Tirrena Scavi SpA şi a unui reprezentant al acesteia. Inculaptul V. Zoltan Rudolf, angajat al societăţii menţionate, a fost condamnat, în final, la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Inculpatul a primit 2 ani pentru ucidere din culpă şi 1 an de închisoare pentru infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Prin contopire şi majorare cu o treime a pedepsei de 2 ani a rezultat condamnarea finală, suspendată pe o perioadă de 3 ani. Inculpatul a mai fost obligat ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii timp de 80 de zile în cadrul Primăriei Cluj-Napoca sau a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Curtea de Apel a modificat decizia doar în ceea ce priveşte despăgubirile civile. ”Reduce cuantumul daunelor morale la plata cărora a fost obligat inculpatul V. Rudolf Jozsef, în solidar cu partea responsabilă civilmente Tirrena Scavi Condotte GIE, de la suma de 30.000 de euro echivalent în lei la data plăţii la suma de 20.000 de euro echivalent în lei la data plăţii. Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente Tirrena Scavi Condotte GIE, să plătească suma de câte 1.000 de euro echivalent în lei la data plăţii, în favoarea părţilor civile (…). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate”, se precizează în minuta de la Curtea de Apel.