Cupru Min Abrud foarte aproape de a schimba partenerul de afaceri: Cea mai bună ofertă pentru concentratul de cupru vine din Elveția

FOTO SONDAJ: Balul Bobocilor 2023 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în 30 martie. Votează-ți bobocii favoriți intrați în lupta pentru Miss și Mister

Se apropie unul dintre cele mai așteptate evenimente din an pentru studenții Universității din Alba Iulia – Balul Bobocilor.

Anul acesta, evenimentul va avea loc în data de 30 martie, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia și va avea tema „România… Undeva-n Balcani”.

După Balul Bobocilor, organizatorii au pregătit și un after-party care va avea loc în clubul Stage, unde participanții se vor putea distra și socializa alături de colegi și prieteni. De asemenea, organizatorii au pregătit și un invitat surpriză, care va aduce un plus de distracție la petrecere.

Haideți să cunoaștem perechile:

Perechea 1:

Andrei Alexandru Mogoș & Roxana Bartha

“Hellooo everyone! Numele meu e Andrei, zis și Momo. Încerc să fiu o persoană cât de sociabilă și îmi doresc să particip la bal pentru a învăța din această experiență.”

“Hello bello! Mă numesc Bartha Roxana și sunt studentă la E.C.T.S. Sunt o fire creativă, energică, împiedicată și cică amuzantă și sper ca aceste caracteristici să mă ajute să fac un moment pe măsură. Mi-am dorit sa particip la acest bal cu scopul de a îmi ieși din zona de confort, de a mă distra, de a cunoaște oameni noi si de a face atmosfera pentru o seară și amintiri pentru o viață. Acestea fiind spuse, vă așteptăm cu mari emoții și entuziasm în data de 30 martie pentru a vedea un super bal. Vă pupicesc!!!”

Perechea 2:

Gigel Ciocan & Nan Ela

„Salut! Sunt Gigel, student la kinetoterapie, îmi place muzica rock și cânt la chitară. Sunt de părere că rock-ul este un gen de muzică foarte neglijat în ciuda mesajelor profunde pe care le transmite și consider că este datoria mea să-l readuc la viață. Sper să vă placă reprezentația mea . Enjoy! :))”

“Bună, mă numesc Ela Nan, sunt o persoană sociabilă, ambițioasă și spontană, așa că o să particip la Balul Bobocilor pentru a avea parte de o experiență de neuitat și pentru a împărtăși cu voi emoțiile prin momentele create pe scenă. Îmi place să mănânc, să dansez și publicul să îl impresionez. Și să nu uităm la kinetoterapie eu studiez, în viitor corpul să vi-l aliniez.”

Perechea 3:

Cosmin Nicolae Berindeiu & Șuteu Luz Maria Milagros

„Numele meu este Berindeiu Cosmin Nicolae, sunt student la informatică, sunt o fire foarte de treabă, ambițioasă și optimistă odată ce ajungi sa mă cunoști. Îmi plac provocările, mai ales acelea mai neobișnuite și mai intrigante, motiv pentru care am ales să mă înscriu la Balul Bobocilor, pentru că aici am ocazia să mă afirm și să dau tot ceea ce e mai bun, dar și să mă distrez”

“Hi everyone!

My name is Suteu Luz Maria Milagros but people also call me „light” because of my origins and my 10 life experience on the astonishing Spanish lands. My life is highlighted by a bold ambiguity defined by my dreamy and simultaneously down-to-earth personality. For this specific reason I choose to apply for law university and at the same time to take part at the freshman ball in order to share with you a part of my art and creativity, therefore all of you could understand what I am made of!

All being said… We hope to see you on March 30th to be part of a wonderful experience together! ”

Perechea 4:

Rareș Irimie & Lorena Pascu

“Salutare! Eu sunt Rareș Irimie, sunt student la facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației. Îmi place să experimentez lucruri noi, îmi place poezia, muzica, sportul și sunt o persoană empatică și de gașcă. ^^”

“ Numele meu este Pascu Lorena Claudia, sunt studentă la Facultatea de Informatică și Inginerie din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia și concurez la Balul Bobocilor. Sunt o persoană sociabilă, deschisă, care încearcă în fiecare zi să devină cea mai bună variantă a sa. Acest lucru explică și motivul pentru care am decis să concurez, și anume să ies din zona mea de confort și să îmi depășesc propriile limite.”

Perechea 5:

Teodora Popa & Ovidiu Petru Muntea

”Hello hello, mă numesc Muntea Ovidiu Petru sau așa cum majoritatea oamenilor ma cunosc, „Petrică”. Sunt student in cadrul specializării de Traduceri si Interpretare, de altfel o tematica nemaipomenit de importanta in momentul in care încerc sa îmi transpun arta si creațiile mele.

Sunt o fire nonconformistă, fapt pentru care am decis să particip la Balul Bobocilor din cadrul îndrăgitei noastre Universități. Astfel, aștept cu nerăbdare sa ne vedem pe data de 30 martie cu voie bună și energie, gata de a lua parte la acest eveniment.“

” Salutare, dragii mei!

Astăzi încă un boboc aveți,

Teodora Popa sunt, viitor kinetoterapeut (sper)

De la Sibiu am venit, sigur deja v-am uimit, cu carismă și respect, dar să știți, am și talent!

Prietenii eu mi-i iubesc, sunt deschisă la povești, prefer sa călătoresc, dormitul e pasiunea mea, și taekwon-do a fost cândva!“

