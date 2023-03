Cupa Satelor, rezultatele primei faze | Faza secundă, duminică, pe “Aiudelul”

Probleme pe bandă rulantă la Spitalul din Cugir. Medic: „Așa nu se nu se poate continua. Daca eu pățesc ceva, cine are grijă de familia mea, cine are grijă de copilașii mei?”

Spitalul Orășenesc Cugir este de o vreme în centrul atenției publice, din cauza unor acuzații de malpraxis și a conflictelor dintre unii medici.

Un alt medic al Spitalului vorbește despre lipsa de personal din unitatea medicală, lipsuri care în ultima instanta, afecteaza pacientii si localnici ce au mare nevoie de aceste servicii medicale.

„Cred că toată lumea este de acord cu faptul că un Spital, cum este și spitalul din orașul nostru este unul dintre cele mai importante obiective.

S-au făcut multe lucruri bune, au fost atrași medici noi in trecut, dar mai important mi se pare personal, ca și cugirean felul cum îți întreții medicii și personalul, relația cu ei, dacă ești atent la nevoile pe care le au în desfășurarea activității lor.

Când mai multi medici din cei pe care deja i-ai convins sa vina îți pleacă după o perioadă mai mică sau mai mare de timp, e momentul să îți pui niște întrebări..oare de ce??

Este din ce in ce mai greu când vezi că mai multi colegi medici de care as fi avut nevoie pentru a putea colabora în specialitatea pe care o am, părăsesc pe rand corabia.

Sectorul de Urgență (Camera de Gardă) este cea mai importantă pentru un Spital dintr-un oraș mic, așa cum este Cugirul pentru că acolo stabilizezi pacientul și decizi care este cea mai buna opțiune terapeutică (scrii rețetă și trimiti la specialist, internezi sau trimiti mai departe la o unitate superioara).

Din nefericire nevoia de un astfel de serviciu este in continua creștere și continuă să crească, iar noi, cei care ne desfășurăm activitatea acolo, ne împuținăm cu fiecare luna care trece, presiunea fizica și mai ales psihica este enormă.Sa nu creadă cineva că pe noi nu ne afectează ceea ce facem sau vedem zilnic, suntem oameni la fel că și dumnevoastră până la urmă.

Daca am fi mai mulți, presiunea s-ar împărți în mod egal și ar fi mult mai ușor.

Nu o singura data personal mi s-a făcut rău în timpul gărzilor care sunt extenuante, cu cine am fost de gardă știe..și nu doar mie..

Așa nu se nu se poate continua, eu nu de asta am făcut medicina, nu sunt urgentist, iubesc ceea ce fac, îmi place să ajut oamenii cu tot ceea ce pot și nici o data nu am primit sau nu am cerut nimic în schimb, sunt platit pentru ceea ce fac și nu consider că am nevoie de nimic de la nimeni în afară salariului lunar. Revin asupra scopului meu in postarea mea de dinainte..S-au adus multe îmbunătățiri și s-a adus aparatura performanta, așa este, dar și factorul uman este important.

Eu nu acuz conducerea de nimic, însă ar putea sa fie mai receptivi la nevoile noastre legate de ceea ce avem nevoie sa ne putem asigura activitatea într-un mod normal și eficient, fiecare cu specialitatea pe care și-a ales-o.Nu e normal sa fiu obligat să stau treaz de la 6:30 cu o zi înainte și până a doua zi la ora 14, nu este normal pur și simplu, nu se mai poate așa.Este nevoie de medici urgentisti, nu e normal să stai non- stop in Camera de Garda, atâtea ceasuri, este inuman și nu doar atât, trebuie sa ai grija de alții când ți-e nu îți este bine..

Am doar 41 de ani, am doi copilași, o fetiță de 9 ani și un băiețel de aproape 4 ani și nu este normal că deja de la acesta vârstă sa mi se facă rău când ajung acasă după o garda și să trebuiască să iau tratament pentru inima.Daca eu patesc ceva, cine are grija de familia mea, cine are grija de copilașii mei???Interesează pe cineva???”, a scris medicul pe facebook.

„Din diferite motive ne pleacă din nou colegii medici, iar din păcate pacientii sunt tot mai multi și cu patologii tot mă complexe și noi suntem tot mai puțini, in curând vom fi la propriu copleșiți.

Se știe că atunci când volumul de muncă creste, iar numărul celor care muncesc scade, asta nu duce la nimic bun, calitatea actului medical scade, iar acest lucru nu este permis să se întâmple.

Exista multă uzură in rândului personalului din cauza suprasolicitării și a personalului insuficient și aici mă refer la medici, asistente, infirmiere.

Doresc să atrag atenția legat de faptul că și în acest moment foarte greu se întocmește lista cu gărzile pe ambele ramuri (chirurgie, interne) și odată cu plecarea altui coleg medic in curând se va ajunge la imposibilitatea efectuării graficului de gărzi.

Poate că cineva (din cei a căror părere contează) va citi postarea și că se va lua din nou în considerare un plan pentru a face atractiva oferta de angajare de noi medici din specialități importante (cardiologie, neurologie, medicina interna, pneumologie, chirurgie)”, mai spune medicul despre lipsa de personal din Spital.