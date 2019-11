Cum vede actorul Șerban Pavlu neprezentarea la vot: „A nu te prezenta la vot reprezintă o formă de lașitate sau inconștiență”

Probabil că unii îl cunoaștem de când era coleg cu Mihai Bendeac, în emisiunea „În puii mei!”, difuzată pe Antena 1, probabil că alții îl știm din serialul românesc, produs de HBO, „Umbre”, iar alții din alte filme sau seriale. Cert este însă faptul că, atunci când este vorba de a merge la vot, actorul Șerban Pavlu mereu vrea să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește absenteismul.

Actorul pune că va merge duminică la vot și își va lua și copiii, pentru a le arăta, în primul rând, că acest drept există si că, pentru a-și câștiga dreptul de a se plânge, de a protesta și de a fi nemultumiți, primul pas este exercitarea dreptului la vot.

„A nu te prezenta la vot reprezintă o formă de lașitate sau inconștiență”, vede Șerban Pavlu.

Actorul a povestit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că la Revoluția din ’89, când avea 14 ani, și-a închipuit că tot ce era rău, corupt și imoral până atunci s-a sfârșit, iar odată trecut „hotarul” dintre cele două lumi, doar cei ce vor avea merite urmau să izbândească, însă s-a dovedit că lucrurile nu au stat așa.

„Aveam 14 ani la Revoluție. Am deschis televizorul, am început să plâng. (Și v-ați dus la revoluție). Da. Acolo am avut această conștiință că am scăpat, ne-am eliberat. Pentru mine a fost foarte puternic momentul acela. Am judecat tot ce s-a întâmplat în functie de acel moment și acea senzație. Am crezut că ceea ce a fost rău, ceea ce ne ținea pe loc, ceea ce vedeam cu ochii mei de 14 ani ca fiind corupt și imoral social a dispărut și că acum se va crea o lume în care vor izbândi cei ce vor avea merite. Ce nu mi-am imaginat e că ar putea continua cei care avuseseră de-a face cu regimul comunist, că vor putea traversa acest hotar dintre cele două lumi. Mi se părea că a căzut Zidul Berlinului și am scăpat….

Actorul a spus că duminică va merge împreună cu familia sa să voteze în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Moderator: Luați și copiii?

Șerban Pavlu: Da

Moderator: Ce încercați să le arătați, făcând acest lucru?

Șerban Pavlu: Că există acest drept în primul rând și că pentru a-ți câștiga dreptul de a te plânge, pentru a-ți câștiga dreptul de a protesta, pentru a-ți câștiga dreptul de a fi nemulțumit, pentru a câștiga dreptul de a striga, trebuie să exerciți acest drept de a vota. Este primul pas pentru a putea cere ceva. A nu te prezenta la vot reprezintă o formă de lașitate sau inconștiență care îți anulează, din punctul meu de vedere, indiferent cu cine votezi, care îți anulează restul – dreptul de a fi nemulțumit, dreptul a te simti reprezentat. E o mică chestie, dar care mi se pare că schimbă totul.

sursa: Republica