Cum va fi VREMEA în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 decembrie 2023: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Carduri de energie 2023: Ministrul Adrian Câciu a anunțat cu cât se prelungește valabilitatea voucherelor

Adrian Câciu, ministrul Fondurilor și Proiectelor Europene a transmis că valabilitatea cardurilor de energie se prelungește până anul viitor.

Adrian Câciu vine cu această veste bună pentru cetățenii din România care au nevoie de ajutor financiar pentru a trece cu bine de această iarnă. Valabilitatea voucherelor se prelungește până la data de 31 martie 2024. Această decizie importantă a fost luată după consultări cu reprezentanții Comisiei Europene și astfel oficialii români au obținut prelungirea valabilității voucherelor de energie. Inițial, acestea erau valabile până la data de 31 decembrie 2023, dar ulterior s-a hotărât să fie prelungite până la 31 martie 2024.

„O veste bună pentru cei aproximativ 2 milioane de beneficiari ai voucherelor pentru energie. Valabilitatea cardurilor de energie se va prelungi până la data de 31 martie 2024. Gospodăriile vulnerabile să aibă resursele necesare pentru a trece cu bine și peste iarna care începe.

În urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene am obținut acordul prelungirii valabilității cardurilor de energie de la 31 decembrie 2023 la 31 martie 2024.

În acest sens, în aceste zile, inițiem demersurile de modificare a legislației naționale pentru ca acest acord să fie rapid implementat. Compensarea prețurilor la energie este o măsură importantă prin care asigurăm sprijin familiilor vulnerabile și ne menținem angajamentele luate, așa cum e normal”, se arată într-o postare făcută pe Facebook, de către Adrian Câciu, potrivit CanCan.

Cine beneficiază de ajutor:

Pensionari cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv, pensionari de invaliditate cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv, persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv, familie cu alocație de susținere, familie/ persoană cu ajutor social.

Clarificare: media venitului lunar pe membru de familie nu poate depăși 2.000 de lei.

Ce servicii sunt acoperite prin Programul “Cardul de energie”:

Cardul de energie acordă beneficiarilor posibilitatea achitării facturilor curente sau restante pentru: energie electrică, energie termică în sistem centralizat, butelie cu GPL propan pentru încălzire (exclus butelie GPL butan pentru uz casnic – gătit), gaze, lemne pentru foc (lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cum, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn etc.), păcură, peleți și alte materiale doar pentru încălzire (de pildă, apă geotermală, cărbune, brichete rumeguș).