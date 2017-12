Cum va fi VREMEA de REVELION. Prognoza meteo pentru ultimele trei zile ale anului

Meteorologii au emis o prognoză meteo valabilă pentru ultimele zile ale acestui an. Șansele să ningă sunt destul de mari pentru zona montană. În rest vom avea parte de temperaturi pozitive și posibil să plouă în unele zone ale țării.

Temperaturile vor creşte deosebit de mult în orele următoare şi vor depăşi 10 grade Celsius în majoritatea regiunilor. Totuşi, vremea nu va fi frumoasă peste tot.

Dacă vineri temperaturile vor continua să rămână mult mai ridicate decât în mod normal în această perioadă, sâmbătă acestea scad simțitor. De asemenea, vom avea parte de precipitații – preponderent sub formă de ploaie sau lapoviță și ninsoare.

VREMEA VINERI

Vineri va fi tot mai cald decât normal, deși temperaturile scad, cu precădere în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori in sud-est si cele mai scazute in vest, centru si nord. Va fi înnorat și va ploua în estul și de sud-estul tarii, iar spre seara, izolat, ploile se pot transforma și in lapoviță. În interiorul arcului carpatic, local, precipitațiile vor fi mixte, iar la munte, treptat, vor predomina ninsorile. Poleiul nu va lipsi nici el din peisaj, asa ca grija mare cum circulati. Vântul va continua sa sufle intensificări, în special, în zona montană.

VREMEA SÂMBĂTĂ

Sambata, maximele continua sa scada, in special în sud și est, dar astfel ajung în toata tara in jurul mediilor climatologic specifice acestei date din an -intre intre 1-2 grade in depresiuni și 7-8 grade in Oltenia si Dobrogea, in conditii de cer variabil, cu înnorări și temporar precipitații slabe sub formă de ploaie, trecător lapoviță, pe arii restrânse, în special în regiunile centrale și sud-estice.

VREMEA DUMINICĂ

Duminică, termometrele vor indica cel mult 11 grade în regiunile sudice. Ploi slabe sau lapoviţă vor fi din loc în loc în centrul şi sud-estul ţării până sâmbătă seară, apoi, vor apărea ninsori în regiunile nordice, nord-vestice şi pe la munte. Vântul va continua să sufle cu putere la altitudini mari. Ultima zi a anului, însă, va fi totuși frumoasă şi mai caldă decât ar fi normal.