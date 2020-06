Cum va fi, de fapt, al doilea val de coronavirus, potrivit lui Nelu Tătaru, ministrul Sănătății. Nu va mai avea impactul uriaș din faza inițială

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a afirmat că al doilea val de infecții provocate de virusul SARS-CoV-2 nu va mai avea impactul uriaș din faza inițială.

Nelu Tătaru susține, însă, că „trebuie să fim pregătiți pentru absolut orice”.

„Eu cred că al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar noi trebuie să fim pregătiţi pentru absolut orice în acest moment. Noi o să luăm anumite măsuri, mai ales pentru grupele de risc, în care să avem o vaccinare antigripală, vaccinarea antipneumococică pentru cei care sunt cu boli pulmonare cronice, tocmai pentru a preveni posibile cazuri grave într-un eventual val doi. Facem tot posibilul să nu mai ajungem într-o perioadă ca aceasta.

Profesional vorbind, nu ştiu dacă un medic se întâlneşte de două în viaţă cu ce s-a întâmplat acum. Nu ştiu dacă o economie trece prin perioada prin care am trecut acum, de două ori într-o 100 de ani. Suntem într-un moment în care am încercat să-l gestionăm şi cred că am reuşit să-l gestionăm destul de corect, chiar dacă unii percep astăzi, nu în cel moment, ca nişte restricţii prea dure”, a afirmat Tătaru, la Digi 24.

Mi

Mnistrul e de părere că transmieterea intercomunitară a virusului va continua și pe parcursul verii și că cei din grupele de risc trebuie protejați prin vaccinare antigripală şi antipneumococică.

„Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece şi prin al doilea. Suntem o parte dintre noi care se imunizează. Imunizarea noastră se face în două feluri:

trecând prin boală sau vaccinându-ne. Deocamdată vaccinul nu-l avem. Posibilitatea ca odată apărut acest vaccin anti-COVID la un an şi jumătate după, nu ştiu dacă o mai fi atât de acerb să îl credem obligatoriu.

Ca şi vaccinul antigripal, ca şi vaccinul anti-Covid, le recomanzi. Sunt acele seturi de vaccinuri care se fac pe program pe care le luăm din copilărie, pe acelea le-aş face vaccinare obligatorie. Este o patologie care, poate, o s-o avem un an, doi, nu este o patologie care se perpetuează de la an la an. Nu putem introduce oligativitate după un an-doi de boală”, a conchis Nelu Tătaru.

sursa: evz.ro