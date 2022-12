Cum ”te repari” după ospățul de Crăciun

Oboseală, balonare, disconfort, un kilogram – două în plus, acestea sunt efectele „de a doua zi” ale ospăţului tradiţional de Crăciun. Pentru a nu deveni un client al Secției de Urgențe, organismul dumneavoastră, supus la caznele digestiei la foc continuu, are nevoie de detoxifiere „de urgenţă”. Acest lucru este la îndemâna oricui pentru că, potrivit specialiștilor, abuzul de sarmale și prăjituri „se repară” cu vitamina C din citrice sau legume verzi şi cu lichide fără zahăr.

Apă, ceaiuri şi alte lichide pe stomacul gol, o cafea amară pentru alungarea senzaţiei de greaţă, multe fructe şi legume bogate în vitamina C, pauză de grăsimi, dar şi plimbări în aer liber sunt principalele reguli ale detoxifierii.

Nutriţioniştii recomandă să începeţi cura de detoxifiere încă din seara de Crăciun. „Organismul resimte abuzul de mâncare şi îşi revendică drepturile, cere o schimbare. Vitamina C e marele aliat al organismului în lupta cu toxinele. Legumele cu frunze verzi, bogate în clorofilă, broccoli, citricele, usturoiul sunt alimentele care ajută la recuperare după masa tradiţională. Recomand ca încă de seara, după masa de Crăciun, să ieşiţi la plimbare sau la patinoar, să mâncaţi fructe şi să vă hidrataţi„, spune nutriţionistul Eduard Adamaescu.

*Fibrele şi ceaiurile curăţă organismul de toxine

Începeţi dimineaţa cu un pahar de apă la temperatura camerei, urmat de o cafea amară (cu excepţia cardiacilor). Lichidele sunt cel mai bun lucru care i se poate întâmpla organismului ghiftuit cu grăsimi, dulciuri şi alcool.

Norma de cel puţin doi litri se completează din apă plată sau minerală (în funcţie de tolerabilitatea fiecăruia), compoturi slab îndulcite, sucuri naturale de casă, dar şi ceaiuri. Ceaiul verde, un diuretic şi laxativ excelent, poate înlocui cu succes cafeaua. Se recomandă două-trei căni pe zi până la Anul Nou. Ceaiul de muşeţel (efect laxativ), ceaiul de soc şi ceaiul de urzică sunt alte sortimente cu proprietăţi curative.

Un meniu tipic în cura de detoxifiere cuprinde cereale integrale cu iaurt la micul-dejun, friptură slabă la grătar plus o salată, urmată de o felie de cozonac sau o prăjitură şi un fruct la prânz, un suc de portocale sau de grepfruit după-amiaza şi o salată de ton sau o salată bulgărească la cină.

Fibrele reglează tranzitul intestinal îngreunat. Fructele şi legumele, cerealele integrale, nucile, seminţele, alunele neprăjite sau salatele asezonate cu ulei de măsline presat la rece trebuie să ia locul preparatelor din carne pentru patru-cinci zile.

„Lactatele probiotice stimulează digestia, iar, în plus, iaurturile hidratează la fel ca apa. Pofticioşii care tânjesc după ultima felie de cozonac îşi pot permite mici «scăpări» atât timp cât completează cu apă, mişcare şi fructe„, adaugă Adamescu.

Mergeţi la patinoar, pedalaţi pe bicicleta medicinală sau plimbaţi-vă prin parc sunt doar câteva sfaturi pentru a compensa abuzul de grăsimi şi de dulciuri.