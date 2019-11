Cum s-a AMENDAT SINGUR un PRIMAR din județul Alba pentru că și-a modificat acoperișul casei fără autorizație de la… primărie!

Corectitudinea e mama procesului verbal: Primarul din Vințu de Jos s-a amendat singur pentru că și-a modificat acoperișul casei fără autorizație de la… primărie

După ce în 2016 investigațiile oamenilor legii au provocat un cutremur în Primăria Vințu de Jos, scoțând la iveală nereguli legate atât de gestionarea banului public, cât și de emiterea unor acte nelegale legate de urbanism și fond funciar din vremea mandatului fostului primar, acum, în administrația locală se suflă și în iaurt.

Dorința de corectitutuine a actualului primar a mers atât de departe încât, zilele trecute, a semnat procesul verbal al ins­pectorului de pe urbanism prin care el însuși era amendat și, instant, a achitat amenda la biroul de taxe și impozite.

Primarul din Vințu de Jos, Ioan Iosif Josan, a explicat pentru Ziarul Unirea cum stau lucrurile în aparatul administrativ pe care îl coordonează: ”Avem multe probleme pe urbanism. A ajuns o ură între oameni, încât vin una-ntruna și se reclamă unul pe altul. Având în vedere «istoricul» autorizațiilor de construcție de la noi, cu cele 30 de autorizații de construcție anulate, au început să se pârască unul pe altul.

Chiar eu am fost pus în această situație, m-a pârât unul dintre vecini că mi-am schimbat acoperișul de pe casă. Legal, este voie, dar să nu îi schimbăm arhitectura. Înainte să mă apuc să schimb arhitectura acoperișului, am întrebat un arhitect dacă este în regulă și o pot face fără autorizație. Mi-a zis că nu e nevoie, pot lucra și fără autorizație de urbanism. La final am fost obligat să mă amendez singur.

M-am amendat eu pe mine. Nu puteam să rămân pasiv.

E Legea 50 care te obligă. Dacă s-a zvonit că uite ce a făcut primarul, s-a amendat singur, a pornit avalanșa reclamațiilor: dacă unul își vede vecinul că își face un gard, că ridică un garaj, că-și schimbă acoperișul, sună la primărie. Având în vedere câte s-au întâmplat cu inspecția în construcții, eu nu pot să ignor reclamațiile. La Urbanism avem un inginer în construcții care acum toată ziua merge la reclamații. Noi, conform legii, îi dăm amendă cetățeanului care încalcă legea și îi dăm termen de un an să intre în legalitate. Nu există sancțiunea de tip avertisment. Dacă era portița asta, îmi dădeam și mie avertisment, nu plăteam 500 de lei în 15 zile, termenul în care puteam plăti numai jumătate din amenda de 1000 de lei.

După ce am semnat procesul verbal de constatare a inspectorului meu pe urbanism, cu privire la faptul că am încălcat legea cu acoperișul, m-am și dus să plătesc amenda la noi, la taxe și impozite. (…) Nu putem să ignorăm sesizările, mai ales că acum suntem sancționați de Inspecția în Construcții și chemați în judecată de un proprietar, că am emis alte trei autorizații de construcții fără să aibă acordul lui, ca vecin, pentru geamurile celorlalți care dau la el în curte”.

Fosta angajată de la Urbanism a Primăriei Vințu de Jos a falsificat zeci de autorizaţii de construire şi studii geotehnice, potrivit rechizitoriului întocmit de Parchet în 2016. Și-a recunoscut vinovăția și a fost stabilită pedeapsa de 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi achitarea prejudiciului în valoare de 37.000 de lei.