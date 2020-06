Cum ne putem proteja eficient de virusi si bacterii in orice sezon?

Virusii si bacteriile se afla intr-un numar foarte mare peste tot in jurul nostru, astfel ca este practic imposibil sa nu intram in contact cu aceste microorganisme, in orice moment si oriunde ne-am afla.

Sistemul nostru imunitar insa este cel care prin eforturi impresionante reuseste sa impiedice aceste microorganisme sa isi atinga scopul si anume, acela de a ne imbolnavi. Din cand in cand insa, in ciuda eforturile depuse de sistemul imunitar, anumite virusuri si bacterii reusesc totusi sa treaca de aceasta „bariera eficienta”, astfel ca ne alegem cu diferite raceli.

Perioada COVID-19 cu care ne-am confruntat si inca ne confruntam la scara larga am putea spune ca este una in care am invatat o multime de lucruri despre cat este de important sa ne protejam, atat pe noi cat si pe cei dragi. Coronavirus nu este unicul virus contagios, chiar daca acesta este oarecum la un alt nivel fata de alti virusi si bacterii. In jurul nostru exista milioane de virusi si bacterii care se pot transmite cu usurinta de la o persoana la alta, fapt pentru care este esential sa invatam sa prevenim si sa ne protejam de situatiile care pot creste riscul infectarilor.

Desi intr-o prima instanta aceasta lupta cu microorganismele fi asociata cu cea a „morilor de vant”, in realitate exista numeroase moduri prin care ne putem intari sistemul imunitar si prin care ne putem feri de acestea si de efectele neplacute pe care le produc. Indiferent ca vorbim despre Coronavirus, despre virusul gripal sau despre orice alt virus sau bacterie existenta, cert este faptul ca precautia reprezinta una dintre cele mai bune metode prin care putem evita imbolnavirile. Pentru ca ne dorim cu totii sa fim in deplina siguranta, am pregatit cateva sfaturi care te pot ajuta sa te feresti mult mai eficient de virusi si bacterii.

Poarta masca de protectie atunci cand este necesar.

Puratrea unei masti de protectie reprezinta un mod foarte practic prin care ne putem proteja de virusi si bacterii avand in vedere ca foarte multi dintre acestia se transmit pe cale aeriana. Oricat de inconfortabila ar fi, masca de protectie ramane una dintre cele mai eficiente bariere pe care le avem in fata microorganismelor care ne pot imbolnavi. Purtarea mastii de protectie mai ales atunci cand suntem raciti reprezinta un mod prin care putem fi responsabili atat cu noi, cat si cu cei din jur.

Utilizeaza cat mai des un dezinfectant.

In lupta contra virusilor si bacteriilor, dezinfectantii sunt niste „arme” foarte eficiente si deloc optionale, motiv pentru care, este recomandat ca fiecare dintre noi sa dispuna de dezinfectanti de calitate, atat pentru igienizarea mianilor, cat si a suprafetelor din cadrul locuintei. Cu cat igiena este mai riguroasa, cu atat sansele de a contracta un virus sau o bacterie sunt mai scazute.

Evitarea pe cat posibil a spatiilor aglomerate.

Este adevarat ca viata noastra depinde de o multime de lucruri si servicii pentru care trebuie sa ne deplasam dintr-o parte intr-alta si in locuri care mai de care mai aglomerate, insa atunci cand este posibil, este recomandat sa evitam cu orice pret spatiile aglomerate, mai ales mijloacele de transport in comun.

Alimenteaza-te cat mai sanatos si adopta un stil de viata cat mai activ.

Alimentatia echilibrata si sportul reprezinta una dintre cele mai de succes retete ale unui stil de viata sanatos. Un stil de viata sanatos inseamna un sistem imunitar puternic, deci o sansa mult mai mica de a ne imbolnavi.