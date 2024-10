Cum motivează instanța validarea mandatului lui Silviu Ponoran: „Dacă la data depunerii candidaturii nu a fost cenzurată candidatura petentului, cu atât mai puţin se poate aprecia în prezent”

În data de 14 octombrie 2024, instanța a validat mandatul de primar al orașului Zlatna a lui Silviu Ponoran, în urma apelului făcut de edil, Hotărârea Tribunalului Alba fiind definitivă. Reamintim faptul că, în 4 octombrie 2024, Judecătoria Alba Iulia a pronunțat o soluție prin care a invalidat alegerea ca primar al orașului Zlatna a lui Silviu Ponoran.

Motivarea instanței: „…tribunalul reţine că analiza condiţiilor de eligibilitate la momentul depunerii candidaturii, a fost efectuată de către Biroul de Circumscripţie nr.11 Zlatna prin Hotărârea nr.2/23.04.2024 a Biroului de Circumscripţie nr.11 Zlatna privind admiterea candidaturii candidatului PNL la funcţia de primar al oraşului Zlatna.

La depunerea candidaturii, hotărârea nu a făcut obiectul vreunei contestaţii, candidatura petentului apelant rămânând definitivă, deşi la momentul admiterii ei era în vigoare deja textul art. 6 alin. 2 lit. c Legea 115/2015, reţinut de instanţa de fond, care prevede că:

„Nu au dreptul de a depune candidaturi şi nu pot fi aleşi:

a) cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată;

b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice.

c) persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, condiţiile prevăzute la art. 37 din Constituţia României, republicată, pentru a fi alese şi persoanele care la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.”

Sintagma de mai sus „persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege” nu poate fi apreciată că are în vedere persoanele care au fost constatate în conflict de interese şi astfel li se aplică decăderea din dreptul de a mai exercita o funcţie publică timp de 3 ani, întrucât legea vorbeşte de dreptul de a depune o candidatură, ori legea atinge subiectul exercitării unei funcţii publice.

Ca atare, dacă la momentul depunerii candidaturii (aşa cum prevede legea 115/2015) nu a fost cenzurată candidatura petentului, cu atât mai puţin se poate aprecia în prezent, în procedura de validare a mandatului, faptul că petentul nu poate să aibă mandatul de primar validat pentru că nu ar întruni condiţiile prevăzute de lege (generic vorbind) pentru depunerea unei candidaturi.

Întrucâtva regretabil faptul că legiuitorul a ales să uziteze de termeni specifici dar diferiţi definind noţiuni care au un regim similar de reglementare, însă este opţiunea legiuitorului cum înţelege să legifereze în domeniul stabilirii sancţiunilor pentru încălcarea normelor privind transparenţa la nivelul funcţiilor publice.

Dispoziţiile din Codul administrativ conduc instanţa la nevoia de a se raporta strict la condiţiile din legea atunci când analizează validarea sau invalidarea mandatului de primar, legea prevede condiţii de a fi ales si condiţii de a propune candidaturi, iar legea vorbeşte de decăderea din dreptul de a exercita o funcţie publică, trei acte normative care tind la împiedicarea de a accede în funcţii publice a persoanelor care sunt constatate de către ANI ca fiind incompatibile sau în conflict de interese, însă condiţiile tratate sunt distincte în fiecare act normativ în parte, fără ca între ele să existe vreo punte de legătură sau fără ca textele normative să facă trimitere unul la altul.

Ca atare, în lipsa intervenirii unor elemente noi după admiterea candidaturii şi până la momentul soluţionării prezentei cereri, elemente de natură a conduce la ideea că primarul ales nu mai îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, instanţa învestită cu cererea de validare a alegerii primarului nu poate adăuga sau da o altă interpretare analizei efectuate de BECL Zlatna la momentul admiterii candidaturii dlui Ponoran, care la acel moment a constatat că acesta îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

Astfel, se reţine că numitul Ponoran Silviu are vârsta mai mare de 23 de ani, are dreptul de a fi ales și dreptul de vot, din fișa de cazier a candidatului reieşind că nu i s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice şi nici nu îi este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art.40 alin.3 din Constituția României, are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales.

De asemenea, tribunalul reţine că nu sunt elemente privind desfăşurarea alegerilor prin fraudă electorală la nivelul circumscripţiei, această împrejurare nici nu s-a invocat şi nici nu s-a dovedit.

Se reţine totodată că s-a făcut dovada că Partidul National Liberal a depus raportul detaliat de venituri și cheltuieli electorale la Autoritatea Electorală, fiind înregistrat sub nr.20686/20.06.2024.

Toate elementele analizate sunt de natură a conduce la o singură concluzie, anume că nu există niciun impediment în validarea alegerii primarului, fiind îndeplinite toate condiţiile impuse de lege, existenţa altor aspecte de natură a crea o interdicţie în exercitarea funcţiei de primar, excedând acestei proceduri, neputându-se adăuga la lege, în sensul impunerii altor condiţii suplimentare ce trebuie îndeplinite de un candidat ales pentru a fi validat, singurele condiţii fiind cele stabilite de art.149 din Codul administrativ şi art.47 din Legea nr.115/2015.

Motivul pentru care prima instanţă a apreciat că nu se poate valida alegerea primarului oraşului Zlatna, este reprezentat de incidenţa, în opinia judecătorului fondului, a art.25 alin.2 din Legea nr.176/2010, respectiv existenţa conflictului de interese în care numitul Ponoran Silviu s-a aflat, conform Raportului de evaluare ANI nr.11814/G/II/18.03.2016 definitiv prin decizia nr. 1974/30.03.2021 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, şi care atrage decăderea acestuia de a fi validat în funcţia de primar.

Cu privire la această interdicţie apreciată de judecătorul fondului ca fiind motiv de invalidare a alegerii primarului, tribunalul constată în primul rând faptul că s-a adăugat la lege, în condiţiile în care art.149 alin.2 din Codul administrativ prevede în mod expres în ce situaţii nu se poate valida mandatul de primar, anume neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi frauda electorală, fără ca interdicţia invocată de prima instanţă să se constituie în condiţie ce trebuie analizată în aprecierea asupra validării mandatului.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere dispozițiile legale incidente, precum și art.480 Cod pr. civ., Tribunalul va admite apelul, iar pe cale de consecință, va schimba în tot încheierea nr. 6341/4.10.2024 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia, în sensul că admite cererea, iar pe cale de consecinţă validează în funcţia de primar al oraşului Zlatna, jud. Alba, pe Ponoran Silviu, candidat din partea Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din data de 09.06.2024.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI