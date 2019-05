Cum își petrece timpul pensionarul de lux Augustin Lazăr. ”Nu am regrete. Am conștiința împăcată!”

De când secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) i-a aprobat cererea de pensionare, Augustin Lazăr este, începând cu data de 27 aprilie… pensionar.

Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a spus într-un interviu la realitatea.net că şi-a reluat activitatea de profesor şi spune că nu are regrete:

– Domnule Augustin Lazăr, ne aflam la o lună de la momentul în care aţi pus punct mandatului de procuror general şi v-aţi pensionat. Ce mai faceţi, cum s-a schimbat viaţa dumneavoastră?

– Într-adevăr, mandatul meu de procuror general s-a finalizat la 26 aprilie 2019. După încheierea mandatului, am revenit la Universitatea din Alba Iulia, un oraş cultural-istoric cunoscut ca fiind cealaltă Capitală a României, un centru universitar în plină expansiune, care oferă nu numai condiţii de viaţă bune pentru un intelectual, dar şi plăcerea dialogului cu studenţii, de a continua cercetarea ştiinţifică la cel mai înalt nivel.

– Ce notă v-aţi acorda pentru întreaga activitate?

– Pentru magistrați, evaluarea activității profesionale este efectuată, anual şi riguros, de comisii desemnate conform legii de CSM! Vă rog să examinaţi calificativele pe care fostul procuror general al României le-a avut în cei 37 de ani de activitate. Vă rog să le consultaţi, pentru că nu aş vrea să fiu lipsit de modestie. Eu m-am străduit întotdeauna să îmi fac munca, cu sentimentul riguros al datoriei, aşa cum trebuie să o facă un magistrat al Ministerului Public, pentru că istoria ne va judeca pe toţi. Este fără dubiu.

– Aveţi vreun regret?

– Nu am niciun regret, pentru că mi-am examinat din timp toate activităţile profesionale, obiectivele de îndeplinit mi le-am verificat şi îndeplinit în timp util. Acolo unde am lucrat eu, fiind verificat de judecător, în foarte puţine situaţii judecătorul a dat soluţii parţial diferite, dar nu radical diferite de cele date de mine. Adică judecătorii mi- au confirmat munca mea şi am un sentiment de confort profesional, sentimentul datoriei îndeplinite.

– Deci, plecaţi având conştiinţa împăcată…

– Am conştiinţa liniştită că judecătorii care au verificat după mine munca mea şi care, din feririce, au făcut-o riguros, mi-au dat dreptate. Vin unii, în campanii mediatice interesate şi spun că “procurorii baga în puşcărie oameni nevinovaţi”. Asta este o afirmaţie vizibil tendenţioasa, total gratuită şi rău intenţionată.

Procurorii fac nişte propuneri, iar dacă propunerile lor sunt bazate pe mijloace de probă şi lucrate profesionist, atunci judecătorii le confirmă, atât la fond cât şi la instanţă de control judiciar. A, uneori judecătorul mai schimbă încadrarea, mai confisca ceva suplimentar, depinde cum evoluează cercetarea judecătorească. În această situaţie este de înţeles că judecătorul face anumite ajustări pentru a da soluţia temeinică şi legală. Dar este esenţial ca judecătorul să îţi confirme, per ansamblu, munca ta şi asta îţi oferă un sentiment al datoriei împlinite şi al conştiinţei liniştite ca ai aflat adevărul și ai lucrat corect, în condiţiile legii.

Sursa: stiripesurse.ro